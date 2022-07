La formación localista considera que es necesario someter a debate la situación de miles de familias ceutíes que sufren de manera directa las consecuencias de la escasez de vivienda

Ceuta Ya! llevará al Pleno de la Asamblea una propuesta relativa al diseño de un plan de rehabilitación y reforma de viviendas unifamiliares ubicadas en las barriadas periféricas de la ciudad. Se trataría de “un plan basado en la concesión de subvenciones y ayudas para su ejecución por los beneficiarios y que contendría los requisitos materiales exigibles a las viviendas, así como los requisitos de acceso a las familias, los importes de las ayudas y el procedimiento para su correcta ejecución”. Asimismo, el plan sería “sometido a la consideración del Pleno durante el año 2022 y contaría con su correspondiente dotación presupuestaria a partir de 2023”.

Esta propuesta surge de la convicción, por parte de la formación localista, de que la vivienda es uno de esos “problemas estructurales sostenidos en el tiempo que impiden que Ceuta pueda completar un proceso de desarrollo armónico, justo y ordenado”. Por esta razón, asegura el partido, “es necesario someter a debate la situación de miles de ceutíes que sufren de manera directa las consecuencias de la escasez de vivienda”.

Para Ceuta Ya! “la Ciudad no ofrece alternativas a estos conciudadanos y conciudadanas, algo que debería ser su obligación”, pues, en opinión de su secretario general, Mohamed Mustafa, “lo primero que debemos dejar claro es que la responsabilidad sobre la proliferación de infraviviendas no es individual, de cada una de las personas que se ven obligadas, por desesperación, a fabricar su propia vivienda, sino colectiva e institucional”. El líder localista recuerda que el acceso a una vivienda digna es “un derecho recogido en nuestra Constitución, un documento que no puede valer únicamente para zarandearlo interesadamente”.

En opinión de Mustafa, la política de construcción de vivienda de los últimos años solo puede calificarse de “indecente”, pues “hablamos de una ciudad con uno de los índices de pobreza más altos de España y con el parque de vivienda pública más raquítico de todo el Estado, mientras el precio de la vivienda privada, tanto de alquiler como de compra, es inaccesible para, al menos, el 40% de la población”. Es por eso que Mustafa defiende que esta propuesta no es sólo buena para los beneficiarios directos, sino que “terminar con este problema es algo que beneficia a la ciudad en su conjunto”. Además, recuerda que “la rehabilitación forma ya parte importante de todos los planes de vivienda nacionales y autonómicos, incluso en Ceuta”.

Por todo ello, Ceuta Ya! cree necesario “reaccionar y poner en marcha un programa de inversiones públicas que ponga fin a este lamentable problema”.