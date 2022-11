Mohamed Mustafa denunció que los presupuestos «no tienen en cuenta a las familias vulnerables», no obstante, la consejera de Hacienda expuso que “para decir la verdad la Consejería de Servicios Sociales está dotada de 26 millones de euros, que significa un 6,5 más que en 2022. Vamos a leer el documento completo porque trasladamos cosas que no son verdad”

El portavoz del grupo parlamentario Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, quiso empezar su intervención en debate del Pleno de Presupuestos de 2023 con dos anotaciones previas a la consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandaramani, con los que califica como “presupuestos de corta y pega”. Mustafa ha denunciado que no han incluido “ninguna” medida para la subida del precio de la compra y ayudas a las familias más desfavorecidas. Por tanto, ha decidido votar en contra de estas cuentas y presentará enmiendas a los mismos.

Mustafa ha reclamado que «no hay medidas» destinadas amortiguar los efectos de la inflación en las economías familiares en dichos presupuestos ni dinero para frenar las subidas de los precios de los productos de la cesta de la compra debido a la inflación. “Una caja grande de huevos que hasta hace poco nos costaba 2,75 euros ahora son 5 euros”.

“Pues ni por esas ustedes y su socio han incluido medida alguna para paliar los efectos devastadores de la inflación en las familias ceutíes. Ni una, ahora, eso sí, cada vez que deben aumentar las cantidades a los de siempre, sí recurren al socorrido argumento de la subida de los precios generalizados”, ha lamentado el portavoz de Ceuta Ya!

Mohamed Mustafa en el Pleno de Presupuestos de 2023/Antonio Sempere

En esta línea, ha mencionado también que “podría decir lo mismo sobre el cheque energético aprobado aquí y que ustedes tampoco incluyen porque lo consideran una soberana tontería, que la gente pague ahora 20 euros por una bombona de butano no es una cuestión mayor para ustedes, pero créanme, para una familia con hijos a cargo, este recurso se ha convertido de la noche a la mañana en un auténtico privilegio”.

Mohamed Mustafa después de estas consideraciones previas decidió explica porque Ceuta Ya! apoyó los vigentes presupuestos. Lo hizo “por sentido de la responsabilidad con el pueblo de Ceuta. Éramos conscientes de que las duras crisis que hemos sufrido durante esta legislatura, nos obligaban a reformular nuestras prioridades políticas”. Sin embargo, para los Presupuestos de 2023 han revelado que sus propuestas de mejora “fueron rechazadas”. Entre ellas, quisieron aprobar un complemento del 25% de la pensión no contributiva, pero no fue posible. “Ustedes y su socio no quisieron. Esperemos que una nueva correlación de fuerzas lo permita en el futuro”, aseveró.

Para el portavoz de Ceuta Ya! es las cantidades para familias vulnerables son “insuficientes”. Alega que “conocen perfectamente las enormes dificultades por las que atraviesan miles de conciudadanos y conciudadanas, pero no se sienten ni concernidos ni conmovidos por ello. La radiografía de su política social nos muestra un auténtico simulacro”. La cantidades destinadas a ello “tan ridículas que provocan vergüenza ajena”. Ha destacado que destinar 700.000 euros al IMIS en una ciudad “con índices de pobreza indecentes, es un auténtico atentado al principio de igualdad y una burla a los valores democráticos”.

Sobre la intención de suprimir la excepcionalidad de Schengen para el partido localista es “muy triste que ustedes y su socio hayan terminado aceptando las tesis de Marruecos y de Vox: el aislamiento de Ceuta como única solución”. Para los localistas esta medida es “una Ceuta cerrada donde se está pensando sólo en el interés de media Ceuta”.

Respecto a la juventud Mustafa señala que “los condenaremos a vivir de las ayudas, para, a renglón seguido acusarlos de vivir de las ayudas? ¿Qué le vamos a decir a los jóvenes de nuestra ciudad?, ¿que se vayan? ¿Que su único futuro está en Alemania, Francia, Bélgica o Holanda? ¿Qué esta no es ciudad para jóvenes? En sus presupuestos no hay medidas para solucionar el enorme “roto” que genera el aislamiento”.

Por todo ello, Ceuta Ya! ha decidido votar en contra de estas cuentas, que “dibujan dos posiciones radicalmente opuestas: ustedes y sus socios quienes representan un marco continuista, conservador, inmóvil y los que creemos que se pueden cambiar estas políticas, los que somos conscientes que el 2023 nos va a dar una oportunidad para cambiar las cosas”. Mustafa: “los golpes que hoy recibimos los sectores más vulnerables, les serán devueltos en mayo del 2023”, advirtió.

Respuesta de Kissy Chandiramani

La consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, en su réplica respondió a Mustafa que “está leyendo el presupuesto y exponiéndolo aquí de una forma sesgada teniendo en cuenta solamente una parte”. Respecto a la falta de incluir ayudas sociales, detalló “para decir la verdad la Consejería de Servicios Sociales dotada de 26 millones de euros, que significa un 6,5 más que el 2022. Vamos a leer el documento completo porque trasladamos cosas que no son verdad”. Recordó que hay una parte destinada de la Consejería de Educación y Cultura que se dedica a becas y ayudas para libros. El Instituto Ceutí de Deportes atiende a personas vulnerables “no haga una lectura parcial, creemos que es más importante hacer una versión global del mismo”, subrayó. También destacó que de las tres crisis -pandemia, inflación-cierre de la frontera- que se sufren años atrás.

Sobre la partida al helicóptero cuestionó Kissy, “¿sabe usted que facilita el trayecto a los pacientes oncológicos y durante la pandemia que fue el único transporte y gracias a tenerlo se facilitó a estas familias. No subvencionamos a la empresa de helicóptero, subvencionamos a las personas que utilizan esa línea de helicópteros que vienen personas, trabajadores que crean y están creando un nuevo modelo económico”.

La consejera explicó que su implicación con el sector tecnológico se debe para que los jóvenes de Ceuta tengan futuro. “Traer a estas empresas tecnológicas que requieren personal cualificado es importantísimo para que el talento de Ceuta retorne o se quede aquí”, finalizó.