La formación localista ha expuesto a los encargados de desarrollar el Plan Estratégico sus propuestas para el futuro de Ceuta. Entre sus iniciativas también figura un programa de garantía de empleo juvenil, con contratos garantizados de un año para todos aquellos que finalicen sus estudios

Ceuta Ya! ha participado esta mañana en el ciclo de reuniones que la empresa Tragsatec está desarrollando para redactar el Plan Estratégico para la ciudad. Los localistas han presentado a la empresa un documento con varias propuestas que buscan establecer iniciativas que fomenten el desarrollo económico, una Ceuta más cohesionada y, sobre todo, con oportunidades de futuro para los más jóvenes.

Entre los proyectos que Ceuta Ya! ha expuesto a Tragsatec destaca la apuesta por Ceuta como ‘Ciudad Universitaria’. El secretario general de los localistas, Mohamed Mustafa, confía en que la educación superior “puede ser una oportunidad única para encontrar un nuevo nicho donde la economía local pueda crecer”. Para ello, pone como ejemplo que según datos de la propia Universidad de Granada las actuales facultades suponen ya un 3 por ciento del PIB local. Cifra que puede multiplicarse con la implantación de nuevos grados, especialmente aquellos que cuenten con poca oferta en territorios cercanos como Andalucía y notas de corte medias o altas. Esto es, que puedan atraer estudiantes a Ceuta. Según varios estudios, una persona joven que realiza su carrera universitaria fuera de su hogar gasta de media al mes entre 600 y 800 euros. La Asociació Catalana D’Universitats Públiques desarrolló una investigación que señala que “por cada empleo directo generado por la existencia de su sistema de universidades se genera una facturación total de 163.480 euros, un PIB de 106.266 euros, unas rentas salariales de 59.894 euros y una recaudación fiscal de 40.250 euros”.

Además, los localistas proponen también incrementar las becas para que las personas con menos posibilidades económicas puedan realizar sus estudios superiores fuera de la ciudad, con programas vinculados al retorno del talento.

Compromiso con la juventud

En el documento que Ceuta Ya! ha desgranado ante Tragsatec hay otras iniciativas encaminadas de forma directa a los más jóvenes. “Garantizar su futuro es una prioridad para nuestra formación” ha explicado Mustafa, que ha relatado por ejemplo la idea de un programa de garantía de empleo juvenil “con contratos laborales garantizados de un año para todos los que finalicen sus estudios, sean o no reglados”.

También creen imprescindible mejorar la oferta docente en la ciudad, con la construcción de al menos dos colegios, un instituto y un centro integrado de FP.

En cuanto a aspectos estrictamente económicos, la formación localista apunta a varias modificaciones en el Régimen Económico Fiscal. Entre las más importantes, la vinculación de bonificaciones en el transporte y del plus de residencia a la “presencia efectiva de la unidad familiar en el Ceuta”. Algo que según Mustafa busca “acabar con el fraude de personas que no viven en Ceuta pero se aprovechan de sus excepcionalidades fiscales. Estas ayudas deben ser para quienes realmente residan en la ciudad, para quienes quieran apostar por Ceuta y su futuro”. También piden la extensión del plus de residencia al sector privado para finalizar con el agravio comparativo que se produce en la actualidad y que genera una bolsa cada vez mayor de “trabajadores pobres”.