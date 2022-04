La formación asegura que es «posible y viable» la opción de que Ceuta sea una comunidad política y que así lo recoge la Constitución Española pero que si no se ha hecho hasta ahora es «porque no ha habido voluntad política». Sobre los últimos acontecimientos, la formación considera que enviar furgones de antidisturbios a las barriadas es síntoma de que «las políticas sociales han fracasado»

Ceuta Ya! ha convocado una rueda de prensa en la Sala de Prensa del Palacio de la Asamblea para hablar sobre una de sus propuestas de resolución al Debate del Estado de la Ciudad. En la misma han participado el diputado y secretario general, Mohamed Mustafa y el secretario de Estrategia y Discurso, Julio Basurco.

Mustafa ha pedido que Ceuta «no sea un simple actor pasivo» en las nuevas relaciones entre España y Marruecos, y que los y las ceutíes tienen que «marcar el rumbo» en los intereses de la ciudadanía. «El presidente del Gobierno en Rabat habló abiertamiente sobre la soberanía de Ceuta y Melilla y hay que ponerlo en valor porque es nuestra obligación aprovechar esta situación de tregua entre el país vecino y nuestro país», ha explicado el diputado de Ceuta Ya! que considera que es importante que se introduzcan reformas estructurales para garantizar el futuro de Ceuta y avanzar hacia una ciudad moderna.

El partido localista pide «abandonar el concepto de ciudad autónoma» que según explica no está incluído en la Constitución Española. «Estamos convencidos de que las nuevas relaciones con Marruecos nos sitúan en un momento perfecto para abrir el debate que de manera intersada se habían cerrado en falso, es necesario abordar de forma definitiva la naturaleza política de Ceuta», ha reiterado Mustafa que solicitará tratar dos puntos en el próximo Pleno de la Asamblea, por un lado, que exprese la voluntad del pueblo de Ceuta de constituirse como comunidad autónoma y que se solicita a las Cortés Generales la autorización como Ley Orgánica. «Hay que hablar de frontera, del colectivo transfronterizo, de la zona de prosperidad compartida, de la implantación de una aduana comercial y hay que discutir sobre la excepcionalidad Schengen», remarca el diputado.

Basurco, por su parte, considera que la mejor garantía de la soberanía de Ceuta y Melilla está en la «igualdad plena entre todos los españoles y eso pasa porque Ceuta sea comunidad autónoma y esté plenamente integrada en la organización territorial del Estado». La formación asegura que es «posible y viable» la opción de que Ceuta sea una comunidad política y que así lo recoge la Constitución Española en su artículo 137 pero que si no se ha hecho hasta ahora es «porque no ha habido voluntad política». Esta iniciativa ha sido planteada al Pleno de la Asamblea pero no está consensuada con ningún partido político, será allí donde vean el posicionamiento del resto de fuerzas políticas.

Asimismo, en la rueda de prensa también se ha hablado de la escalada de violencia que están teniendo lugar en los Rosales y el Príncipe. «Me consta que los vecinos lo están pasando muy mal y no es tolerable que hayamos tenido que esperar hasta cinco días del fallecimiento del menor para encontrarnos declaraciones institucionales», ha criticado el líder del partido localista, quien considera que la problemática de estos titulares «no se soluciona a golpe de titular», refiriéndose a los anuncios de que va a haber mayor presencia policial y de nuncia la «mala gestión» del Gobierno en las barriadas. Pide invertir en la ciudadanía, en las personas, y trasladar esperanza y perspectiva a la juventud. Para Ceuta Ya! enviar antidisturbios a las barriadas es síntoma de que «las políticas sociales han fracasado». El partido municipalista afea que no solo no se haya construido una comisaría en el Príncipe, sino que se haya perdido la de los Rosales y pide no responsabilizar a la ciudadanía en la búsqueda de los autores de estos sucesos.