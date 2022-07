El partido localista ha interpelado por la gestión de este espacio cultural sin obtener una respuesta completa por parte de Dunia Mohamed, responsable del área al que pertenece la sala

Ceuta Ya! ha preguntado hoy al Gobierno acerca de la gestión de la ‘Sala CaixaBank’, ubicada en la calle Algeciras y propiedad de la Ciudad, recordando que “primero se habilitó una UTS y un servicio para mayores”, la formación localista desea saber “qué área se encuentra gestionando esta sala, así como si se ha llevado a cabo alguna cesión o si existe algún estudio previo sobre las necesidades culturales de la Ciudad”, entre otras cuestiones.

Dunia Mohamed, consejera de Servicios Sociales, ha sido la encargada de contestar, pero “sin poder dar respuesta a todas sus cuestiones porque no soy la responsable de cultura. Ha habido confusión porque en ese centro se encuentra el centro del mayor y la UTS, y por eso que dice usted de que no hay espacio para actividades culturales hemos cedido ese espacio” para diferentes actividades. “La Ciudad no ha cedido la gestión a un tercero, lo que tenemos allí es una actividad contratada para el mayor a través de una asociación. No el mantenimiento del espacio, sino una actividad en concreto”, ha explicado.

En opinión de Mohamed Mustafa, aquello que es propiedad pública “debe estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas”. Y es que para Ceuta Ya!, la ciudad suspende “clamorosamente” en lo que se refiere al “número y diversidad” de sus instalaciones culturales, “pese a la aportación de nuevos espacios, como las dos bibliotecas o el auditorio del Revellín, en los últimos años”. Para el partido, “siguen faltando lugares habilitados para diferentes actividades y demostraciones del mundo cultural” y señala que las salas de exposiciones “son escasas, insuficientes y están mal dotadas. No hay espacios multiusos por ejemplo para pequeñas actuaciones al perderse el salón de actos del Ayuntamiento con motivo de la pandemia, ni localizaciones para expresiones culturales minoritarias y la música permanece casi absolutamente abandonada”.

En este contexto, un lugar “durante años referente de la cultura local abre de nuevo sus puertas”, pero lo hace en unas circunstancias que a Ceuta Ya! le generan dudas. “Para empezar, no sabemos si CaixaBank ha pagado algún tipo de cantidad como patrocinio o si se trata de publicidad gratuita prestada desde instalaciones que son públicas”, finaliza la formación, que también cuestiona si la gestión “pertenece al área de Servicios Sociales, Cultura o ha sido cedida a un tercero”. A esta cuestión, la consejera ha aclarado que “no es un centro de CaixaBank, en ningún lado lo pone, y no recibimos ningún tipo de patrocinio”. Mustafa apunta que para acabar entonces con eso habría que ponerle nombre, y propone el de Almudena Grandes.