Mohamed Mustafa dice que le «sobran motivos» para votar que no a la modificación de créditos, habla de «tomaduras de pelo», de «mentiras» y lamenta que no se hayan aceptado sus tres propuestas de «gran calado social»

Mohamed Mustafa, portavoz del grupo Caballas en la Asamblea, ahora autodenominado como Ceuta ya!, ha trasladado hoy durante su intervención en el Pleno extraordinario las criticas al primer expediente de modificación de créditos en el vigente Presupuesto de la Ciudad. Para los localistas, que aprobaron el presupuesto original, la situación «ha cambiado mucho», en especial en lo relativo a la crisis sanitaria, por lo que, en la coyuntura actual, «la carta de “la emergencia” ha perdido toda su vigencia. Ya no se puede acudir a ella para impedir que debatamos en profundidad sobre el destino de los fondos públicos».

«Hoy, el Gobierno no puede presentar aquí, como si nada, una partida de 10 millones para “Fondo COVID”. Hoy, el Gobierno busca aprovecharse de la buena voluntad de quienes siempre anteponemos el interés de Ceuta a cualquier otro beneficio partidista», ha dicho Mustafa. «Este FONDO COVID es prácticamente un tercio del total de lo que hoy se pretende incorporar, 10 millones sin absolutamente ninguna razón de operatividad o agilidad que los justifiquen. Una auténtica tomadura de pelo, pero no es la única: tampoco podemos compartir que la mayor parte del incremento de la partida de “gastos por sentencias judiciales” se utilice para pagar pleitos en los que no se han agotado todas las vías de recurso. Hablamos, ahora, de 4 millones» ha añadido.

«Estas decisiones, contrarias al interés general, contrastan con su rechazo a las 3 propuestas que Ceuta Ya les ha hecho llegar. 3 iniciativas de gran calado social que apenas representan, en total, 3 millones de euros, una cantidad más que asumible», señalan. La primera de estas medidas era un complemento de un 25% a los beneficiarios y beneficiarias de pensiones no contributivas, que llegarían a unas 1.000 personas. «Además, tengo que recordarles que esta iniciativa fue aprobada por ustedes en el Pleno. Ahora se retractan y nos dicen que no pueden asumir el 1,2 millones de euros que costaría. Mienten y nos insultan en la cara«, ha dicho Mustafa

El localista le ha preguntado a Chandiramani si también al PSOE le ha exigido usted que le diga de dónde tiene que sacar cada euro? Permítame que lo dude. «No. Ustedes con el PSOE no se comportan como con nosotros. Y aquí me veo obligado a hacer un paréntesis para responder al señor Gutiérrez acerca de algo que dijo en el último Pleno«, se ha auto contestado.

En este sentido, se ha querido referir a Juan Gutiérrez, que afirmó que Ceuta Ya y MDyC tienen la misma responsabilidad que el PSOE en las políticas que se llevan a cabo, ante lo que destaca que no es verdad, que «el PSOE es condición para este Gobierno. Y por eso el Gobierno no trae nada aquí sin tenerlo previamente hablado y arreglado con ustedes y no con nosotros. En serio, no le estoy criticando. Usted hace lo que debe hacer: usar su fuerza como considera, para lograr lo que usted cree que tiene que lograr. Pero por favor, lo único que le pido es que se haga cargo de ello y no nos responsabilice a los demás. No reparta, no diga tan alegremente que todos tenemos la misma responsabilidad cuando usted tiene mucho más poder que el resto».

La segunda propuesta que presentó Ceuta ya! que les presentamos «tenía por finalidad mejorar los recursos con los que se atiende la Educación Especial de nuestra Ciudad, ampliando, mediante convenio, la contratación de más profesionales». Una propuesta, que ha sido aceptada parcialmente, con la que pretendían «evitar que se siguieran cometiendo actos vandálicos. Este es un problema que es necesario hablarlo desde la calma y la tranquilidad. Hace falta razonar más y llenarnos menos la boca de exabruptos y apelaciones a la mano dura».

Desde Ceuta ya! proponen «rescatar a jóvenes frustrados, descreídos o desesperanzados. Proponemos evitar que caigan en la delincuencia. Algo que no se conseguirá con porras, sino con medidas sociales que permitan que miles de jóvenes recobren la confianza en las instituciones y en la sociedad. Para nosotros esto es una prioridad. Para ustedes, queda claro que no. Han dejado el programa en unos raquíticos 300.000 euros para simular una intención de “negociación con la oposición” que ni ustedes mismos se creen».

Por todo ello, a Ceuta ya! le «sobran los motivos para votar no«. Pero anuncian que volverán a traer estas iniciativas al Pleno en forma de alegaciones. «Ahí tendrán ustedes, señores del Gobierno, una nueva oportunidad de hacer una Ciudad mejor. Ojalá que para entonces hayan reflexionado y rectifiquen».