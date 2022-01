La asociación destaca la importancia de iniciativas de este tipo, que ya se llevan a cabo en otras ciudades de España

Dirigentes de Ceuta Ya! han mantenido una reunión por videoconferencia con la asociación ‘Visión y Vida’, en la que han recibido su apoyo a la propuesta de un programa de lucha contra la ‘pobreza visual’ en la ciudad. Una medida que se debatirá en la próxima sesión de Pleno de la Asamblea.

Jennifer García y Elena Haza, representantes de la asociación, han destacado la importancia de iniciativas como esta, que ya se están llevando a cabo en otras ciudades de España. También destacan el conocido como ‘bonus vista italiano’. El país transalpino destinará durante un trienio 5 millones de euros para ayudar a la compra de gafas y lentillas a aquellos con rentas más bajas.

En la asociación de utilidad pública ‘Visión y Vida’ recuerdan la importancia que tiene la detección temprana de los problemas visuales, así como las revisiones oculares, dentro de la salud integral de las personas, especialmente en los más jóvenes. Según los resultados de su campaña de revisión, Ver para Aprender, uno de cada cinco menores podría tener un problema visual no detectado, pero tres de cada cuatro (72,2%) de las familias creen que sus hijos ven bien. Además, el 30% de los problemas de aprendizaje deriva de defectos de eficacia y percepción visual. Por ello, si no existen sistemas de revisión periódica, muchos de los casos no se detectan y acaban teniendo incidencia directa en los casos de fracaso escolar.

Además, el grupo cuenta con siete establecimientos asociados en Ceuta que podrían participar en programas de detección temprana y que ayudarían a mejorar la salud visual de niños y niñas.

Por parte de Ceuta Ya! han participado su secretario general, Mohamed Mustafa, y la secretaria de Igualdad, Julia Ferreras. Mustafa considera que ha sido un encuentro “muy constructivo y que nos reafirma en nuestro convencimiento de que es necesario llevar a cabo medidas para poner fin a la desigualdad, de forma especial en el ámbito de la salud, en este caso en lo referente a la pobreza visual infantil”.