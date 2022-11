Fátima Abdelkader, secretaria de juventud de Ceuta Ya!, considera el bono tendría “una incidencia muy positiva” en los y las jóvenes, fundamentalmente en estudiantes

Ceuta Ya! reclama la puesta en marcha de un “bono digital” para sectores vulnerables y que consistiría en la aportación de ayudas económicas para poder hacer frente al gasto de la tarifa de Internet. Unas ayudas que se regirían según criterios de necesidad que deberían adaptarse a la ciudad de Ceuta y cuyas cantidades dependerían del perfil del y la solicitante y su correspondiente situación.

Se trata de una medida ya existente en otros lugares de España, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, la “principal referencia” a la que ha acudido la formación localista, desde donde defienden que la puesta en marcha de su iniciativa ayudaría a reducir “el problema que existe en la Ciudad con la brecha digital”.

El partido liderado por Mohamed Mustafa asegura que no es la primera vez que se muestra sensibilizado con respecto a esta cuestión. Ya el pasado verano, su secretaria de juventud, Fátima Abdelkader, denunciaba públicamente que diversas actividades de ocio programadas por la Administración no tenían en cuenta a los colectivos que, por una u otra razón, continúan teniendo dificultades para acceder a la Red y realizar sus trámites online. Y es que la denominada “brecha digital” no sólo afecta a las personas mayores “poco familiarizadas” con las “nuevas” tecnologías. Continúa habiendo condicionantes económicos y sociales que se lo ponen difíciles a ciertos sectores, algo que la pandemia y sus consecuencias ha revelado de manera contundente.

“A día de hoy, sigue habiendo estudiantes que tienen que realizar distintas tareas mediante cursos virtuales”, afirma Abdelkader, quien por ello considera que el bono planteado por su formación “tendría una incidencia muy positiva en los y las jóvenes en peor situación”.