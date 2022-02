La formación localista destaca que hay numerosos locales de la zona, propiedad del SEPE, que se mantienen cerrados desde hace años, sin reportar ningún tipo de utilidad a nadie. Para Mustafa, es evidente que la intención del SEPE de obtener unos ingresos desproporcionados por esos locales no ha dado resultado

Ceuta Ya! ha realizado una visita a la barriada de Loma Colmenar y, tras constatar “la sorprendente degradación que se ha producido en menos de una década”, ha remitido una carta a Delegación del Gobierno para poner solución a uno de los numerosos problemas que persisten en la zona: los numerosos locales, propiedad del SEPE, que se mantienen vacíos desde hace años.

A través del escrito, la formación progresista insta a Salvadora Mateos a que intervenga “de una manera urgente y decidida” para desbloquear “la incomprensible situación en la que se encuentran los locales gestionados por la Administración General del Estado”.

En opinión de los localistas, carece por completo de sentido que una barriada “muy necesitada de dinamización social y equipamientos sociales, culturales y de todo tipo disponga de un buen número de locales vacíos y cerrados que no reportan ningún tipo de utilidad a nadie”.

En este sentido, Mohamed Mustafa ha manifestado a la delegada del Gobierno que “resulta evidente que la intención del SEPE de obtener unos ingresos desproporcionados por esos locales no ha dado resultado. Es probable que a sus administradores no les preocupe mucho esta situación; pero no es nuestro caso ni el suyo, preocupados por el bienestar de las y los ceutíes, en especial de los más necesitados”.

Por ello, el secretario general de Ceuta Ya! termina su carta solicitando a la representante del Gobierno central en la Ciudad que “realice las gestiones pertinentes para lograr la cesión de uso de esos locales para su utilización con fines sociales y lograr, de este modo, mejorar las condiciones de vida de los numerosos residentes en aquella zona”, ya que, para Mustafa, “mayor equipamiento urbano y más presencia institucional no sólo implican más dinamización, sino que se traduce, siempre, en una mayor sensación de seguridad”. El líder localista se refiere, en concreto, a “locales sociales para los vecinos y vecinas, dependencias municipales, equipamientos administrativos, una escuela infantil y mayor facilidad para la implantación de comercios”.