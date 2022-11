Los motivos de seguridad por los que el Gobierno del Partido Popular clausuró este paso ya no existen. Para la formación localista, es “importante” que el “tradicional uso” del cementerio de la zona de Benzú pueda ser “retomado con normalidad”

Ceuta Ya! solicita la reapertura del paso fronterizo de Benzú, teniendo en cuenta que los motivos de seguridad por los que el Gobierno Central del Partido Popular procedió a su cierre “ya no existen”. El partido de izquierda hace referencia así a la extinción del denominado “comercio atípico” y el “porteo” que acarreaba. “Si las razones que se plantearon en su día ya no se dan, no hay ningún motivo para que no se proceda a una normalización y a una mayor fluidez en el tránsito”, defiende el partido de izquierda.

Dentro de esta normalización se encuentra el “tradicional uso” del cementerio históricamente frecuentado por los vecinos y las vecinas de la zona de Benzú. Para el diputado Mohamed Mustafa es “fundamental” que este servicio se retome con normalidad, “como de manera absolutamente legítima lo exigen quienes allí viven”.

En opinión del secretario general de Ceuta Ya!, la reapertura del paso fronterizo, una “reivindicación frecuentemente demandada” por el localismo ceutí, es algo que “debería asumirse con normalidad” dentro del contexto en el que nos encontramos. “Las nuevas relaciones entre ambos países invitan a poner sobre la mesa asuntos históricamente reivindicados como este, así como un Tratado de Buena Vecindad que recoja de manera taxativa los deberes y las obligaciones de ambas partes” finaliza el líder localista.