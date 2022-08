Durante el primer día desde su publicación en el BOCCE, se registraron más de 120 solicitudes para una ayuda de la que sólo se beneficiarán menos de 70 personas. Desde la formación solicitan una mayor cuantía para que así pueda haber más beneficiarios y beneficiarias

Durante el primer día tras la publicación de la apertura del período de solicitud del Bono Alquiler Joven fueron registradas más de 120 solicitudes. La cuantía disponible para Ceuta es de 400.000 euros repartidos en dos años, lo que a 250 euros mensuales por persona alcanzaría a menos de 70 personas, una cifra que la secretaria de juventud de Ceuta Ya!, Fátima Sohora Abdelkader, califica de “ridícula”. Abdelkader ha señalado que “hablamos de una ciudad con un 70% de paro juvenil y con la tasa de emancipación más baja de todo el país”.

Por ello, desde la formación política solicitan que esta “necesaria ayuda” se “adapte” a la realidad de Ceuta, lo que pasaría por, “al menos” dos medidas “urgentes”: en primer lugar, una elevación de la cuantía “para que así pueda llegar a más beneficiarios y beneficiarias” y, en segundo, que el nuevo bono juvenil “sea complementario con, y no sustituya a, las ayudas a la vivienda procedentes de la Consejería de Fomento”. Actualmente, manifiestan desde Ceuta Ya!, “no sabemos si esto va a ser o no así, ya que no se ha explicado”.