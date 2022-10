La formación critica la «ausencia de debate real» en torno a lo que “en teoría tendría que afrontar los retos de la Ceuta del futuro”

Ceuta Ya! se ha mostrado crítica ante «la ausencia de debate en torno al Plan Estratégico«, un documento que «en teoría tendría que afrontar los retos de la Ceuta del futuro». Y es que para la formación, la visita de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, no ha sido más que «un acto de propaganda electoral destinado a vender un Plan Estratégico que es una estafa y sobre el que no se está produciendo un debate real».

El partido de izquierda local ha echado de menos que «tanto las formaciones democráticas como los medios de comunicación podamos preguntar a la ministra, hablar con ella, explicarle nuestro punto de vista sobre el documento que han elaborado allí para, supuestamente, tratar los problemas de aquí». Sin embargo, continúa Ceuta Ya!, «tras el saludo a los distintos grupos, lo que se ha programado un acto de partido sin espacio para plantear absolutamente nada».

En opinión de Mohamed Mustafa, «este Plan, del que hoy se hace publicidad pero que no se espera que nadie lea, no aborda las cuestiones estructurales de la ciudad, incluidas las relativas a los vecinos y vecinas de las barriadas periféricas». No es la primera vez que el diputado se muestra crítico a este respecto. Ya hace unos días afirmaba que «el problema del Plan Estratégico es que no es un Plan Estratégico, sino un catálogo de ocurrencias«. En esta ocasión, sin embargo, va más allá. «Si el PGOU dejaba fuera de ordenación zonas como Benzú, Almadraba o el Príncipe, este plan vuelve a olvidarse de toda la gente de los barrios. El PSOE está demostrando que lo único que le interesa de los vecinos y vecinas de las barriadas del campo exterior son sus votos», señala el líder localista, para finalizar haciendo hincapié en que «nos encontramos ante un juego de trileros que dan la espalda a la discusión política real y sólo piensan en clave electoral».