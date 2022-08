Será el próximo 7 de septiembre a las 10:00 horas en Gran Vía, frene al Palacio de Asamblea de Ceuta, y además van a solicitar una reunión con Yamal Dris para tratar el asunto

El sindicato CGT ha convocado una protesta ante el Palacio de la Asamblea por la situación de la plantilla de Obimace el próximo 7 de septiembre a las 10:00 horas, habiéndolo comunicado formalmente el acto a la Delegación del Gobierno. «Los motivos de la protesta se centran fundamentalmente en la situación de la flota de vehículos que no garantizan en muchos casos la seguridad vial, la no puesta en marcha de la bolsa de trabajo comprometida que garantice la viabilidad profesional de la empresa ante la falta de operarios en muchas categorías, la no consolidación, ni retributiva ni en funciones, de las categorías profesionales a trabajadores/as que llevan años realizando movilidad funcional a categoría superior, la congelación salarial que sufre la plantilla desde 2006″, indican en un comunicado desde la CGT.

Durante el transcurso del acto reivindicativo, aprovechando la presencia en Ceuta del Secretario General de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, Miguel Montenegro, quieren mantener una reunión al respecto con el responsable de área, Yamal Dris, a quien formalmente se le va a solicitar mediante registro de entrada.