La inspección de Trabajo a instancias de la Delegación del Gobierno ha censurado en un amplio informe el texto del convenio colectivo pactado por empresa y esos tres sindicatos, exigiendo principalmente que se adapte al texto constitucional, a la doctrina jurisprudencial, a los mínimos fijados en la legalidad laboral vigente y a la ley de igualdad….

CGT ya lo advirtió durante la negociación, tanto a empresa como al resto de organizaciones sindicales presentes en la mesa negociadora e igualmente hicimos pública nuestra postura ante la sociedad ceutí , no podíamos suscribir un convenio que recogía discriminaciones desfavorables en materia de jornada, ayudas sociales o licencias entre la plantilla en función del tipo de contrato o tiempo de permanencia en la empresa, no podíamos firmar un texto descuidado en el que el leguaje usado no es inclusivo prevaleciendo el masculino, no podíamos fijar un número de días de vacaciones desigual para los miembros de la plantilla en función de la actividad desarrollada o régimen de turnos en la empresa, no podíamos admitir un texto en el que igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral brillaba por su ausencia, … en definitiva no podíamos firmar contra los mínimos establecidos en la legalidad laboral vigente, contra la jurisprudencia del tribunal supremo y Tribunal Constitucional y contra el propio texto constitucional.

Ahora la inspección de trabajo corrobora ampliamente lo manifestado por CGT y obliga a enmendar el texto de un convenio colectivo que de haber tenido en cuenta nuestras aportaciones en la mesa de negociación, pese a ser sindicato minoritario en la empresa, estaría ya publicado y aplicándose a toda la plantilla.

La soberbia y prepotencia de la empresa y los sindicatos firmantes llevan a la situación actual en la que han saltado las alarmas del ridiculo esperpéntico tras un informe letal de la Inspección de Trabajo en Ceuta y provoca una convocatoria urgente de la mesa negociadora, esta misma mañana, para analizar la situación y remendar el fiasco firmado.

CGT va a asistir a la improvisada reunión cataclismica y urgente, para oír de boca de los firmantes las medidas que piensan adoptar para reparar la gravísima censura recibida y mostraremos nuestra disposición, una vez más, a suscribir un texto de convenio con lenguaje inclusivo, que respete la legalidad en todos sus extremos, sin discriminaciones por antigüedad o tipo de contrato y por supuesto que contemple la igualdad real entre hombres y mujeres.

Conforme a los planteamientos que se presenten en la reunión de hoy por el tándem empresa-sindicatos firmantes, la representación de CGT evaluará con sus asesores cada una de las propuestas de modificaciones, impuestas por la Inspección de Trabajo, para ir pronunciándonos sobre cada una de ellas puntualmente, porque una vez más se demuestra que las prisas y la prepotencia no son buenas consejeras y CGT quiere firmar el convenio de Amgevicesa con todas las garantías.