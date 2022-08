La Confederación asegura que los motivos de la solicitud de reunión son coincidentes con los de la protesta y se centran fundamentalmente en la situación de la flota de vehículos que no garantizan en muchos casos la seguridad vial, la no puesta en marcha de la bolsa de trabajo comprometida que garantice la viabilidad profesional de la empresa ante la falta de operarios en muchas categorías y la no consolidación entre otras

CGT ha registrado una solicitud de reunión con el consejero de Medioambiente y servicios urbanos de Ceuta, Yamal Dris para el próximo 7 de septiembre coincidiendo con la protesta convocada frente al palacio de la asamblea ante la situación de la plantilla de Obimace.

La Confederación General de Trabajo asegura que los motivos de la solicitud de reunión son coincidentes con los de la protesta y se centran fundamentalmente en «la situación de la flota de vehículos que no garantizan en muchos casos la seguridad vial, la no puesta en marcha de la bolsa de trabajo comprometida que garantice la viabilidad profesional de la empresa ante la falta de operarios en muchas categorías, la no consolidación, ni retributiva ni en funciones, de las categorías profesionales a trabajadores/as que llevan años realizando movilidad funcional a categoría superior, la congelación salarial que sufre la plantilla desde 2006…».

«Desde CGT confiamos en que esta vez el Consejero esté dispuesto a reunirse al objeto de poder encontrar vías de diálogo que puedan beneficiar al futuro de esta empresa pública y el de su plantilla».