«Sin noticias de Dris, no de Dios», dicen desde la CGT, que llaman a asistir a la concentración el próximo miércoles frente al Ayuntamiento con rollos de papel higiénico

La CGT ha convocado una protesta para el próximo miércoles, 7 de septiembre a las 10:00 horas, con motivo de la situación de la plantilla de Obimace, para lo que habían solicitado mantener una reunión el mismo día con el responsable, Yamal Dris, consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos. «El 7 de septiembre será denominado como el día del papel higiénico ante el silencio del Consejero y su falta de interés por conocer la situación real de la plantilla de Obimace desde la perspectiva de sus trabajadores/as a través de CGT», dicen desde el sindicato.

La solicitud de reunión, realizada formalmente por registro telemática, está siendo ignorada y desde la CGT desconocen los motivos. «Solo queremos contar la realidad viva de Obimace, sin filtros. Ante esa postura “del avestruz” la concentración del próximo miércoles ante el palacio de la asamblea va a adquirir un formato inusual ya que desde CGT llamamos a portar rollos de papel higiénico a los/as compañeros/as a modo de simbolizar el pánico del consejero de Ceuta».

«La situación de la plantilla de Obimace no cambia, más al contrario, empeora y es insostenible la situación de la flota de vehículos que en su mayoría son bombas móviles. Además, no garantizan en muchos casos la seguridad vial, se sigue sin poner en marcha de la bolsa de trabajo comprometida que garantice la viabilidad profesional de la empresa ante la falta de operarios en muchas categorías (fontaneros, carpinteros, mecánicos, electricistas, soldadores…) y resto de personal de oficios, continúa sin consolidarse las categorías profesionales de quienes llevan años realizando funciones de cargo superior», indican desde la central sindical.

«El salario sigue congelado para la plantilla desde hace años (2006) ante la pasividad de un comité de empresa cuyos miembros si están recibiendo premios en sus nóminas en forma de euros (esto podría explicar muchas cosas), mientras que a parte de la plantilla se les castiga por tomar vacaciones mermándoles las retribuciones al no abonar, por ejemplo el

Plus de nocturnidad, algo ilegal sobre lo que CGT va a actuar judicialmente si no se pone remedio de inmediato. La seguridad y Salud de los trabajadores deja bastante que desear al forzarles a manipular cargas ante la falta de un camión pluma,» señalan.

Desde CGT confían en que finalmente el Dris «recapacite y nos cite para poder vernos el día 7 de septiembre, aún tiene tiempo, en caso contrario CGT lo entenderá como una declaración de guerra al despreciarse el diálogo para avanzar y buscar únicamente la vía de la conflictividad a la que no vamos a renunciar, incluida la huelga si así nos lo pide la plantilla».

«Los/as trabajadores/as de Obimace solo quieren tener garantías de futuro profesional, salarios y condiciones laborales dignas, trabajar con seguridad y la reposición de los puestos de trabajo que garanticen la vida de esta empresa pública que actualmente está siendo desmembrada. El día 7 habrá mucho papel higiénico en las puertas del ayuntamiento», finalizan su comunicado.