La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani, ha expuesto este miércoles durante el Pleno de la Asamblea el proyecto de Presupuesto de la Ciudad para 2023. Chandiramani calificaba los presupuestos para 2023 como los de la “responsabilidad”, después de que los de 2022 se convirtieran en los de la “resistencia”. La consejera ha reconocido que el Gobierno local ha sido capaz de “aunar esfuerzos y voluntades” dentro de la mayoría de los actores económicos, sociales y políticos para consensuar este documento. El importe alcanzado para el proyecto es de 377.068.635,81 euros, lo que supone un 3’35% menos que el ejercicio pasado, que fueron inflados por la pandemia y la crisis migratoria de 2021. Asimismo, ha querido hacer referencia a la influencia negativa que ha supuesto tanto la inflación, como la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Del mismo modo, la consejera ha remarcado la continuada “senda de crecimiento” del PIB local, por debajo del nacional.

Seguridad Social

El impacto inmediato del incremento económico en 2022 se refleja en el incremento de la afiliación a la Seguridad Social, durante todo el año y con referencia al año 2021. Las afiliaciones en todo el año 2022 se han mantenido por encima de las del año 2020, lo que supone la recuperación de los niveles de afiliación con respecto al año de la pandemia. En cuanto al paro, lo resaltable es su disminución interanual, que se sitúa en un descenso del 12%. El escenario macroeconómico del Gobierno contempla un crecimiento del PIB real del 4,4% en 2022 y del 2,1% en 2023, frente a 1,5% previsto por la AIReF para el año que viene. En cuanto a la política fiscal, se mantienen las reglas de gastos y la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para el año 2023.

Escenario incierto

Chandiramani ha querido reseñar el escenario incierto desde el comienzo de la legislatura, debido a las numerosas crisis que están afectando al normal desarrollo económico de la ciudad. Entre ellas, ha querido enumerar el cierre de la frontera para el paso de mercancías en octubre de 2019; la pandemia en marzo de 2020, que produjo una crisis sanitaria «sin precedentes» y una crisis financiera; la crisis migratoria de mayo de 2021; la guerra de Ucrania en febrero de 2022 y su correspondiente crisis energética; así como la crisis institucional a la que la consejera se ha referido señalando a quienes “pretenden partir Ceuta por la mitad por razones culturales o religiosas”.

Chandiramani ha desglosado cada una de las partidas de los Presupuestos / Antonio Sempere

Líneas directrices

Por último, la responsable de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, ha presentado las líneas directrices a seguir durante el desarrollo de los Presupuestos de la Ciudad para 2023. En primer lugar, se llevará a cabo una previsión responsable de los recursos necesarios para atender los compromisos de gasto adquiridos en los ejercicios anteriores. En segundo lugar, se hará una distribución eficiente de los recursos disponibles, en aras de la optimización de su empleo. Por otro lado, también se ha puesto de manifiesto el compromiso en la mejora de la calidad de los servicios, en el contexto de la necesaria priorización de las políticas de gasto de carácter social. De igual modo, el mantenimiento del empleo directamente dependiente de la Ciudad de Ceuta; y, por último, la solvencia y sostenibilidad referidas a la adopción de decisiones de gasto que comprometan recursos en los próximos ejercicios.

Ingresos tributarios previstos

Según Chandiramani, los ingresos tributarios previstos (impuestos directos, indirectos, tasas y otros ingresos) observan un incremento del 4,49 % respecto del ejercicio 2022. La compensación de los ingresos del IPSI por parte del Estado en este ejercicio ha aumentado en casi 6 millones de euros, pero la reducción lógica de los fondos del MRR como consecuencia de la distribución temporal de los mismos, y la reducción de las partidas de atención a menores hace que los ingresos corrientes en su totalidad se vean reducidos. Es destacable la aparición en este período de los fondos Repower (5.000.000 euros): plan de la Unión Europea para independizar a Europa de los combustibles fósiles, como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia.

Ingresos de capital

En cuanto a los ingresos de capital, se observan un incremento del 2,36 % respecto del año anterior, como consecuencia de la aparición en este presupuesto de las partidas del PRTR de los proyectos de albergue, centro de menores y ampliación de la Residencia de África.

Gastos corrientes

Los gastos corrientes se han reducido en un 3,6 % respecto del ejercicio 2022, las mayores diferencias se encuentran en la reducción de las transferencias corrientes. La mejora en la situación COVID y la apertura de la frontera que ha permitido el retorno de los nacionales de Marruecos que se encontraban en nuestra ciudad, según la Ciudad ha dado un respiro a los gastos corrientes. El Plan corresponsables (1.752.594,47 euros, servicio de ayuda a domicilio para familias monoparentales, víctimas de violencia contra la mujer, menores discapacitados o familias con cargas derivadas del cuidado de familiares) o el mantenimiento de la nueva pista de atletismo, la oficina de cambio climático entre otras, la gratuidad de libros de texto son medidas que se introducen como novedades o aumentan su cuantía.

La consejera ha tenido 30 minutos para exponer el documento del proyecto / Antonio Sempere

En este ejercicio se han podido mantener y aumentar un 5 % las transferencias corrientes propias de la Ciudad (Presupuesto no consolidado), incorporándose las subvenciones al bono de alquiler joven (200.000 euros), las ayudas PEVAU (30.000 euros), la subvención a la comunidad gitana de 20.000 euros, protectoras de animales 30.000 euros y aparece el programa de acompañamiento 24 horas a mayores, readaptándose o reubicándose algunas de las existentes en el ejercicio anterior.

La consejera recuerda que la decisión del Pleno de la Asamblea de asumir la gestión de los autobuses urbanos, también ha sido asumida en este presupuesto. Así como el incremento del nuevo contrato de limpieza con una dotación de 2 millones de euros más, así como el aumento del contrato de limpieza de los colegios, así como el sostenimiento de los centros de Menores que saldrán a licitación, esto sin reducir la estructura actual. También se ha dotado el incremento de BBVV para su pase a TRAGSA y el incremento de la subvención que recibe el equipo de futbol de la AD Ceuta, también el Ceutí y el Caballa Waterpolo. Asimismo, han recordado su apuesta por las comunicaciones aéreas, por lo que se prevé subvencionar a los viajeros no residentes. Se mantiene el vigor inversor en cuanto a la creación de un centro tecnológico y se prevé seguir apoyando la formación a la carta que demandan estas empresas.

Gastos de capital

Es destacable en el capítulo de gastos de capital el decremento de un 2,28 % en las transferencias de capital, mientras que se incrementa la variación de pasivos financieros.

Actuaciones concretas

En cuanto a las inversiones reales, la consejera ha querido destacar ciertas actuaciones como las del plan de barriadas por 1.475.184,51 euros; la recuperación entorno ambiental en la Almadraba por 900.000 euros; ampliación y reformas cementerios por 1.463.550,59 euros; reforma edificio 112 por 800.000 euros; material inventariable por 792.000 euros; regeneración de playas por 988.648 euros; restauración del parque de Santa Catalina por 3.561.361,83 euros; base y maquinaria de limpieza por 4.000.000 euros; nave autobuses por 1.000.000 euros, parque tecnológico por 2.000.000 euros; rehabilitación edificios y locales sociales por 1.106.700 euros; programas de ciclo del agua e hidrología por 674.584 euros; e instalaciones deportivas y centros educativos por 650.000 euros. Los gastos de amortización de préstamos del presupuesto de la Ciudad se han incrementado en un 22,57 % respecto al ejercicio 2022, aumentando en 4.760.875,13 euros y manteniendo una senda creciente de amortización ya iniciada en el ejercicio precedente, dando de esta manera mayor solidez financiera a la institución. La carga financiera de la ciudad se encuentra actualmente en el 55%. Siendo el límite máximo permitido el 75% de nuestros ingresos.

¿Qué ocurriría si no se aprueban finalmente estos Presupuestos?

La responsable de Hacienda ha explicado qué sucedería si no se aprueban finalmente estos Presupuestos. Entre lo que ha destacado la prórroga mediante decreto del presidente; quitar los gastos específicos de 2022, toda la inversión de MRR y Next Generation no; quitar del presupuesto de ingresos aquellos que sólo son para el 2022 (por ejemplo del PRTR)​ y por tanto no existen en el 2023; poner en todas las partidas del capítulo 1 los créditos iniciales (si no llega para la subida del 3,5% no se podrían pagar hasta una modificación de crédito…habría que quitar aquellos gastos de personal que son solo para 2022; en el capítulo 4 y 7 (transferencias y subvenciones) dejar las créditos iniciales 2022 de las sociedades (no se podría asumir la gestión de autobuses), organismos, fundación y consorcio y dar de baja todas las subvenciones nominativas de la ciudad y sus entes dependientes Ninguna asociación prodría cobrar porque no existe su subvención; habría que dar de baja las obras del capítulo 6 que sean del 2022; como al dar de baja tantas partidas el presupuesto quedaría con más ingresos que gastos se debe cuadrar dotando a las partidas inexcusables como son la deuda.