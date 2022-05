La consejera de Economía, Hacienda y Función Pública ha agradecido a los grupos políticos que se han sentado a negociar esta modificación de créditos del Presupuesto, que “se trata de poner en circulación más de 30 millones de euros que redundarán en el beneficio de los ceutíes, ni más ni menos”

Kissy Chandiramani, consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, ha presentado hoy en el Pleno de la Asamblea de Ceuta la propuesta relativa a aprobación inicial del primer expediente de modificación de créditos en el vigente Presupuesto de la Ciudad.

Entro otras partidas, la consejera ha destacado la ampliación del convenio con la empresa de Autobuses para mantener el servicio y sacar a los trabajadores en ERTE. Además, se ha incrementado el presupuesto en infraestructura y Servicios Urbanos con el fin de mejorar “todo lo que tiene que ver con lo que es la calle”, para lo que se destina en una partida casi 5 millones de euros.

También ha destacado la implantación del plus de productividad “para paliar el plus de jubilación que ha sido sentenciado por el Tribunal Supremo y no debe aplicarse. Vamos a intentar compensar con este plus de productividad con 700.000 euros”.

En cuanto a la Educación, porque desde el PP consideran que “el mejor ascensor social para nuestros jóvenes es el educativo”, se amplía la partida para libros gratuitos, para el servicio de Bibliotecas, y para la atención a niños con necesidades especiales. Se mantiene la partida de un millón de euros para la ciudad de la FP.

Chadiramani ha apuntado también que se incrementan todas las partidas necesarias para la apertura del polideportivo Díaz Flor en septiembre, 1,5 millones que saldrán de la liquidación del propio ICD.

En el ámbito de inversiones, son 10,7 millones de euros para dar cabida a dos emergencias: una la del mercado y otra para las playas por los efectos del temporal a principios de abril.

Por último, la consejera ha trasladado su agradecimiento al PSOE y a los grupos políticos “que han querido sentarse para intentar llegar a un acuerdo, al final se trata de poner en circulación más de 30 millones de euros que redundarán en el beneficio de los ceutíes, no se trata de más ni menos”. Agradece también a los funcionarios de la Consejería y a los miembros del Gobierno.