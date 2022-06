Vox ha presentado una interpelación sobre el viaje de los miembros del Gobierno al Parlamento Europeo para la presentación de un informe promovido por Ciudadanos sobre Ceuta y Melilla

Carlos Verdejo, portavoz del grupo Vox, ha presentado hoy una interpelación sobre el viaje del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, a Bruselas con motivo de la presentación de un informe sobre Ceuta y Melilla en el Parlamento Europeo. La ultraderecha ha aprovechado su intervención para repetir su manido discurso de odio llamando promarroquíes a los miembros de la Asamblea y atacando a los medios de comunicación que cubrieron el acto. Aunque Verdejo ha reconocido que desconoce “la cantidad que pagó la Ciudad y la que pagó el Parlamento Europeo”, se ha dedicado a poner nombres y apellidos a todos los que viajaron a Bruselas, indicando que se fueron de “juerga”.

Kissy Chandiramani, consejera de Economía, Hacienda y Función Pública, ha contestado a “las mentiras” aunque cree que “no hay que entrar en el barro” con Vox, que tiene un portavoz que define como “cateto”. “Yo no soy capaz, no tengo tiempo, cuando me voy de viaje de trabajo de irme de juerga”, ha dicho, indicando que si no se le ha concedido toda la información sobre este viaje porque no la solicitó con suficiente tiempo de antelación. “A Bruselas hay que ir, y hay que ir más veces, porque es donde se decide el 70% de la legislación que se aplica en España”, ha aclarado. “En el Parlamento Europeo, sin el apoyo de Vox, que dice que defiende Ceuta pero es mentira porque solo viene aquí hacer una pantomima, una resolución en apoyo a las ciudades autónomas” ante los hechos de mayo.

La consejera ha recomendado a los de Vox a leerse el informe que se presentó en Bruselas, que “trabaje por Ceuta” y se deje de tonterías.