Comenzaré expresando mi dolor hacia la ciudad que me vio nacer. Dolor y rabia porque muchas de las cosas que suceden aquí se pueden evitar. No entiendo cómo algunos pueden dormir tan tranquilamente mientras la ciudad está sumida en un auténtico caos, porque sí, Ceuta se ha convertido en una ciudad caótica. No funciona nada. Todo en un desastre.

Son muchos sucesos juntos que se están normalizando. Todo parece ser normal, porque se trata de Ceuta. Después del desastre ecológico que convirtió en cenizas parte de sus montes y que los dirigentes políticos pudieron evitar y no lo hicieron gracias a su incompetencia, amanece como un día cualquiera y todo parece estar en calma. Yo como caballa, pido la dimisión del máximo responsable en Medio Ambiente, el consejero Yamal Dris, ya que más allá del juego de la petanca, parece no tener la menor idea de nada. ¿Por qué no destituyen al consejero? Por algo nada grave se cesó a Guerrero. Por vacunarse un poco antes de lo que debía. Se ve claramente quién es incómodo para el Ejecutivo y quién no. En esto sí es transparente, porque se le ve el plumero.

Esto es un suma y sigue en la larga lista de despropósitos por parte del Ejecutivo local, responsable de todos y cada uno de los desastres que tienen lugar día a día.

No nos olvidemos de la entrada masiva de tantas personas desde el país vecino a nuestra ciudad. Aquello solo se ve en las películas, pero esto fue real y la gente de Ceuta estaba perpleja, encerrada en sus casas ante tal situación.

Los actos vandálicos no se quedan atrás, la quema de coches, de contenedores, también se han convertido en algo normal. Son parte del paisaje, como ver un árbol plantado en medio de la calle.

Los MENA. Esto ya ni se toca. Considero que es algo de lo que ya ni se habla. Se ha normalizado de tal manera que ya la gente ni se sorprende al ver a los muchos jóvenes deambular por las calles de Ceuta, sin rumbo ni destino.

De la pobreza que azota a Ceuta, mejor que ni se mencione, así puede que pasando de puntillas por ella a la gente se le olvidará que más del 40% de la población residente, está en riesgo de pobreza o exclusión social. Se trata de miles y miles de personas.

El analfabetismo. De esto solo diré que es muy alto, pero para muchos parece ser la solución, porque aunque digan lo contrario, saben que un pueblo analfabeto es más fácil de manipular.

Lo que ocurre en la ciudad, aunque quieran enmascararlo con discursos vacíos para engañar y despistar, es vergonzante. Mucho Pleno y mucho postureo que no sirven de nada. Ceuta está inmersa en un pozo, con el agua al cuello y ahora mismo no hay nadie que pueda salvarla de una muerte segura. Agonizando se encuentra. Los que miran para otro lado, no se dan cuenta de que se la están cargando, tanta ineptitud junta no es nada bueno. Son incapaces de parar y pensar que ellos solo están de paso. Están fulminando el presente y el futuro de los jóvenes. Son un hatajo de egoístas que carecen de valores y de dignidad. Aquí nadie entona el mea culpa. Aquí nadie dimite por la cantidad de errores y torpezas que cometen, unas queriendo y otras por incompetentes. Me da igual que Vivas estuviese fuera de Ceuta cuando esta ardió pero no haber dado la cara, me parece de recibo.

Así que me gustaría que el resto de partidos exigiese la dimisión del Ejecutivo local al completo, en el próximo Pleno, sin excepciones. El pueblo de Ceuta está harto de esta gente que los ha llevado al desastre.

José Antonio Carbonell Buzzian