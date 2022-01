El secretario de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, Manuel Díaz, ha confirmado que la búsqueda en la que ha participado alrededor de medio centenar de personas no ha servido para dar con el menor. La Policía Nacional continúa con la investigación abierta, mientras que Asma mantiene la esperanza de poder reencontrarse pronto con su hijo

Se cumplen seis días desde que Mohammad Ali, un joven de 17 años desaparecido en Ceuta, fuera visto por última vez en las inmediaciones de la calle Sevilla de la barriada del Recinto. Mide 1’95, pesa 70 kilos, tiene el pelo castaño y ondulado, el día que desapareció vestía con pantalones y zapatillas de deporte negras, así como un chaquetón reflectante.

Una voluntaria de la búsqueda sostiene el cartel con la fotografía del joven de 17 años / Antonio Sempere

Fue Asma, su madre, quien puso la denuncia en la Policía Nacional tras comprobar que pasaban las horas y su hijo no llegaba a casa. El mediodía del jueves pasado le pidió un euro para salir y quedó con ella en recogerla del trabajo, pero nunca apareció. Seis días después, la UDYCO mantiene abierta la investigación para dar con el paradero del menor. Desesperada, continúa pidiendo a la ciudadanía que le ayuden a buscar a su hijo. Corrobora que la Policía Nacional está trabajando y confiesa que mantiene la esperanza en poder reencontrarse pronto con su hijo.

Asma, la madre de Mohammad Ali, atiende a los medios de comunicación / Antonio Sempere

En la tarde de este miércoles, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta convocaba una batida para buscar al joven, en la que alrededor de medio centenar de personas se han citado a las 16:30 horas en la explanada del Chorrillo. El secretario de la FPAV, Manuel Díaz, ha sido el encargado de organizar a los grupos y repartirlos por las zonas señaladas para la búsqueda: Benzú, García Aldave, Monte de la Tortuga, el Mirador de Beliones, entre otros lugares del campo exterior de la ciudad. Díaz ha proporcionado su número de teléfono a las personas voluntarias para que, en caso de que dieran con el menor o con algún indicio relacionado con las prendas de vestir, se pusiera en contacto con el mismo.

El secretario de la FPAV, Manuel Díaz, organiza a los voluntarios por barriadas / Antonio Sempere

La búsqueda ha finalizado con la caída de la noche y el secretario de la FPAV confirma que no se ha podido dar con el menor. La valoración de la búsqueda no es muy positiva, ya que no entiende que en una ciudad de más de 80.000 personas, tan solo cincuenta se hayan presentado. Mañana realizarán un balance sobre la batida desde la asociación y decidirán si vuelven a convocar.