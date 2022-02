Habrá 3.000 inscripciones por un precio simbólico de 8 euros, que se destinará íntegramente a la investigación de la enfermedad. La marcha saldrá de las Murallas Reales a las 11:00 horas de la mañana y finalizará en el Parque Juan Carlos I. La Asociación Española Contra el Cáncer ofrece su sede para ayudar a las personas que no dispongan de nuevas tecnologías a inscribirse en la carrera

Vuelve a las calles de Ceuta la Carrera de la Mujer en su décimo séptima edición, que vuelve a ser presencial tras un año online a causa de la pandemia, para conmemorar el Día de la Mujer. Así lo ha presentado esta mañana en la Sala de Prensa del Palacio Autónomico, la Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que ha estado representada por la directora del Centro Asesor de la Mujer, Malika Al-Lal. Junto a ella, la presidenta de la Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas (ACMUMA), Hilda Castro, y la secretaria de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ana Isabel De Lima. Un acto solidario que cuenta con la colaboración de Servicios Sociales, el Centro Asesor de la Mujer, el Instituto Ceutí de Deportes, la Asociación Española Contra el Cáncer y la Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas.

‘Contigo en cada paso’ es el lema elegido para la convocatoria de este año que tendrá lugar el próximo 27 de marzo para no coincidir con la ‘Cuna de la Legión’. La marcha partirá a las 11:00 horas de las Murallas Reales y concluirá en el Parque Juan Carlos I. En este año, no habrá festival con de aeróbic como otros años, pero sí varios sorteos con premios. El recorrido deberá hacerse íntegramente con mascarilla debido a las posibles aglomeraciones tanto a la salida como a la llegada.

Castro ha querido celebrar que este año la marcha pueda realizarse de manera presencial y agradece desde ya a cada una de las personas que van a participar en la misma, haciéndose con una camiseta. Habrá un total de 3.000 inscripciones, menos que otros años, por un precio simbólico de 8 euros, que se destinará íntegramente a la investigación de la enfermedad. Pueden adquirirse desde hoy y a partir del 6 de marzo podrán recogerse las camisetas. Pueden hacerse tanto de manera presencial en algunas asociaciones, como de forma online a través del siguiente enlace de la página web de Mis Tiempos Con Chip.

De Lima, por su parte, se ha dirigido al Centro Asesor de la Mujer y a ACMUMA para agradecer que les hayan permitido participar en este día «tan importante, no solo porque sea el Día de la Mujer, sino proque gracias a la fuerza de todo el pueblo de Ceuta, que se une a comprar una camiseta, se puede hacer una investigación y progresar en diferentes tipos de cáncer». La secretaria de la AECC ha invitado a la sociedad ceutí a ser responsables y colaborar con las normas sanitarias y ha invitado a las personas que no puedan inscribirse por internet, a acercarse a la sede de la asociación para hacerlo.

El dinero recaudado se repartirá entre las dos asociaciones, que lo destinarán a diferentes causas dentro de la misma. ACMUMA lo hará para la investigación sobre el cáncer de mama en su tratamiento a posteriori, «para que no se repita». En concreto, al Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca, a cargo del doctor Atanasio Pandiella. Por su parte, la AECC enviará el dinero a la sede central de Madrid a la Junta Nacional con las distintas fundaciones y laboratorios, y recuerdan que la asociación no solo se dedica al cáncer de mama, sino a otras diversificaciones como el cáncer de pancreas, de colon, etc.