Suficiente propaganda para la Tercera Gran Guerra (TGG). ¡Estas masacres no son nada! La mayor está por llegar. El maratón de decesos continúa bajo el paradigma de “protección fronteriza”: Pena de muerte a la movilidad. Los tetrapléjicos de mente sentados en butacas embadurnadas de mediocridad.

PIB negativo que marca la historia que se ha ve nd (rt)ido en el extranjero (el “más allá” de nuestra frontera). ¿Tasa de na (mor)talidad? ¡Cómo quieren que (no) suba si cerraron todos los bares y la gente tiene que currar sin parar! HOMEOFFICE. Ofrezcan tiempo y tranquilidad, ya verán cómo la gente se empareja y no deja de disfrutar follar. ¡Calla tonto! Carga fiscal, dispar(at)es en forma de rumor (…) La lira entona la melodía para el crédulo europeo.

Dejó de afectarme la mentalidad de oveja adoctrinada [Así creo yo… a veces]. Es una pieza más del rompecabezas de la (su)puesta libertad. Altos principios, y bajos (de) pantalones descosidos, esconden los propósitos más sin (d)iestros. En la era postcovid los pequeños trabajos, trucos y acciones fronterizas con IBAN y WIFI perduran. Todas las semanas, el sacristán lo percibe entre sus feligreses durante la “mendicidad” de su misa dominical: ¡Ya llevamos décadas usando tarjetas de crédito y pocos llevan “suelto” en los bolsillos! -Se lamenta-.

En los grandes centros comerciales los carritos del supermercado pasan mientras los desheredados hacen autostop para subirse a cualquiera de ellos. Nadie para. ¿Morirán de hambre? Nadie perece por inanición en el Norte Global. Récord de suicidios [2.015 personas en seis meses, INE]. Suprimir el efectivo es el objetivo de las grandes corpor a©ciones: Bancos. Las comisiones sobre las transacciones bancarias son exponenciales.

¿Qué hay de la lucha contra la evasión fiscal, el trabajo ilegal, la mafia, el crimen, el parasitismo, la corrupción…? Ahí siguen los acaparadores y delincuentes que roban las arcas de la “Alianza” de los Estados. ¡Basta de charlas! Una falta mens(tr)ual cuesta toda una vida. ¡Positivo! La hipoteca no te permite la/dar “marcha atrás”. De ti depende: ¡Ahí les va! PÚBLICO.