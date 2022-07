La empresa de helicopteros ceutí ha renovado su financiación al club de fútbol de Cabra (Córdoba) que a partir de la próxima temporada pasará a llamarse Helity-Club Deportivo Egabrense. Esto ha despertado las críticas, ya que la empresa no ofrece apoyo a los equipos locales. Luhay Hamido, presidente de la AD Ceuta FC, respeta esta decisión pero destaca que toda ayuda a los clubes de la ciudad «sería lo suyo»

Hélity Copter Airlines ha renovado un acuerdo de renovación de patrocinio para la próxima temporada 2022/2023 con el Club Deportivo Egabrense (Córdoba), que comenzará a llevar el nombre de la empresa, y esto ha despertado las críticas de algunos ciudadanos ceutíes, que lamentan que esta empresa, con sede en Ceuta, no financie también a los equipos locales, como al AD Ceuta FC.

Entre los críticos se encuentra Mohamed Alí, ex diputado de la Asamblea de Ceuta, que ha dicho: «No estaría mal que Helity, que percibe una importante cantidad de dinero de todos los ceutíes y todos los años, ayudará tambien a la AD CEUTA FC, ya que ayuda y patrocina otros equipos de otros territorios. Sobre todo este año, ¿no creéis?». Ali hace referencia a los cientos de miles de euros que recibe la empresa por parte de la Ciudad Autónoma, en concepto de publicidad institucional, por llevar los logos turísticos de Ceuta en sus helicópteros.

Luhay Hamido, presidente de la AD Ceuta FC, ha explicado en declaraciones a El Foro que respeta esta decisión y que no puede «decir a quién tienen que patrocinar y a quién no. No podemos obligar a nadie a colaborar con nosotros. Aunque cualquier empresa que quiera ayudarnos y llegar a un acuerdo de colaboración estaríamos encantados». Más importante este año que nunca, tras su ascenso, que viajarán por toda España llevando por bandera el nombre de la ciudad autónoma. Ante las críticas, Hamido destaca que toda ayuda a los clubes de la ciudad «sería lo suyo», porque son muchos de categoría nacional y de todas las disciplinas.