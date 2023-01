La campaña no solamente está abierta en época de Navidad y Reyes, si no que en esta ocasión permanecerá abierta todo el año

El proyecto ‘El juguete educativo’ de Cruz Roja Juventud hace balance de los últimos seis meses de trabajo en los que se fomenta su presencia con las fiestas de fin de año y el relanzamiento de ‘Sus derechos en juego’ desde el 13 de noviembre para promover el juego saludable y enriquecedor. De julio a diciembre, Cruz Roja Juventud ha entregado más de 42.000 juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos a un total de 36.500 niños y niñas de todo el territorio español.

Estas entregas sirven para garantizar su derecho al juego, teniendo en cuenta que éste ayuda a mejorar sus habilidades comunicativas y les ayuda también a relacionarse, más allá de ser fuente de ocio que se adapta a cada persona, edad y capacidades.

Este año, gracias a las alianzas con nuevas empresas y proveedores, se ha conseguido reforzar la parte educativa de los juguetes; mientras que en el año 2021 se trabajó con 350 familias, en apenas seis meses de 2022 Cruz Roja Juventud ya había conseguido trabajar con 250 familias, por lo que se ha notado un fuerte incremento del alcance de la sección juvenil de Cruz Roja en este ámbito.

De manera paralela, también han potenciado las acciones que involucren a este voluntariado en el proyecto y le mantenga más informado, “con sesiones educativas online en las que personas expertas en juegos y juguetes explican las habilidades que potencian el juego”, puntualiza Paula Rivarés, directora de Cruz Roja Juventud, “esto revierte en la cantidad de personas interesadas en colaborar con ‘El juguete educativo’, y es que en sólo seis meses ya se habían sumado 10.500 personas voluntarias, frente a las 8.200 que participaron en todo el 2021”, agradece.

Cruz Roja Juventud trabaja todo el año para promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de trasmisión de valores en el contexto escolar y familiar. La crisis derivada de la situación sanitaria por la covid ha empeorado la situación de muchas familias atendidas por Cruz Roja, y por ello, este proyecto cobra aún más importancia en este contexto en el que se busca garantizar que estos niños, niñas y jóvenes no tengan dificultades.

De manera paralela, en el segundo semestre del año también se han realizado 196 actividades de sensibilización de esta misma materia a través del juego, 226 charlas y 210 actividades en calle. Para hacerlo posible, se han involucrado más de 10.530 voluntarios y voluntarias de CRJ, menores de 30 años, y con una clara vocación de ayuda a la infancia.

Ceuta

En nuestra ciudad, el proyecto de “Juguete Educativo” ha llegado a cerca de 500 niños y niñas, gracias a todas las aportaciones, tanto de particulares como de instituciones, cabe recordar que la campaña no solamente está abierta en época de Navidad y Reyes, si no que en esta ocasión permanecerá abierta todo el año, pues además de que los niños y niñas tengan juguetes para fechas tan señaladas, se persigue que el juego forme parte importante de la educación de los más pequeños, de ahí, que se solicite que sean juguetes nuevos, no bélicos, no sexistas… y educativos, reforzando así esta parte en el niño