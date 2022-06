El delegado sindical de CSIF, Ricardo Martínez, denuncia que el Gobierno haya dado por «desistido» continuar con las reuniones que se iniciaron con el Grupo de Trabajo de Menores: «a mí hay algo que me molesta extremadamente y es que sea yo quien engañe a los trabajadores: el Gobierno puede engañar a los trabajadores, pero yo no, y yo no puedo engañar a los trabajadores como consecuencia de que el Gobierno me engaña a mí o quiere engañar al personal»

El delegado sindical de CSIF, Ricardo Martínez, ha comparecido esta mañana en la Sala de Prensa de la Ciudad Autónoma de Ceuta para anunciar movilizaciones si el Gobierno de la Ciudad no pacta un concurso de traslados con la organización sindical en torno al Área de Menores. «El Gobierno ha dado por desistido continuar con las reuniones que se iniciaron con el Grupo de Trabajo de Menores», ha afeado Martínez.

Un Grupo de Trabajo que lleva sin reunirse desde el 12 de mayo un mes, sin obtener una respuesta ni una anulación oficial de la cita que tenían prevista para principios de junio, ni establecer una nueva fecha. CSIF denuncia que estas reuniones tampoco han dado fruto alguno ya que no se ha aprobado ninguna medida que atienda a las reivindicaciones del personal laboral del Área de Menores.

Martínez ha recordado que hay otros asuntos sin resolver en la citada área tales como el reglamento del mismo, la seguridad legal de los coordinadores de servicio, el futuro de los vigilantes de seguridad y celadores, así como la funcionarización de los trabajadores que concierte a unas 250 personas.

«A mí hay algo que me molesta extremadamente y es que sea yo quien engañe a los trabajadores: el Gobierno puede engañar a los trabajadores, pero yo no, y yo no puedo engañar a los trabajadores como consecuencia de que el Gobierno me engaña a mí o quiere engañar al personal», advierte el delegado sindical de CSIF, que confiesa que confió en el Gobierno «porque creíamos que realmente había buena voluntad para seguir adelante y estamos viendo que no». Martínez ha afeado que el Gobierno solo se mueve «a partir de amenazas».