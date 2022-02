Así mismo, trasladarán a la Fiscalía de Menores la situación en la que se encuentra este recurso y advierten que no van a participar en ninguna mesa de negociación con la consejera de Economía, Hacienda y Función Pública, Kissy Chandiramani, hasta que la consejera convoque a las centrales sindicales

Las centrales sindicales de CCOO, UGT y CSIF se han reunido este viernes para tratar asuntos relativos a la situación en la que se encuentra el Área de Menores en cuanto a falta de recursos humanos y materiales. Por ello, han decidido convocar una rueda de prensa para dar a conocer la «insostenible situación, agravada con las últimas decisiones adoptadas por la Consejería de Economía, Hacienda y Función Pública y que afectan gravemente tanto al trabajo de los y las profesionales del Área, como a la situación de los menores tutelados por la Ciudad y a los que se deja en una clara situación de desatención y desamparo«.

Asimismo, han convocado una concentración de delegados y trabajadores para el próximo lunes a las 11:30 horas en la puerta del Palacio de la Asamblea para protestar por la situación en que se encuentran tanto los Centros de Menores (CRT, Mediterráneo, Punta Blanca y Guardería de San Ildefonso), como las áreas de coordinación (Área, Equipo Técnico, y Medio Abierto). Del mismo modo, han decidido dar cuenta a la Fiscalía de Menores de la situación de este organismo en su conjunto, así como de las últimas decisiones adoptadas por la Consejería de Economía, Hacienda y Función Pública «para que se delimiten las responsabilidades oportunas ante el perjuicio que las mismas puedan causar al bienestar de los menores tutelados».

Las centrales sindicales han prometido no participar en ninguna Mesa de Negociación hasta que la consejera les convoque como legítimos representantes de los trabajadores. Finalmente, advierten que no van a cesar en las movilizaciones hasta que no se dé una solución satisfactoria por parte del Gobierno y un firme compromiso del mismo de dar una solución definitiva a esta problemática, «mediante una plantilla de las dimensiones proporcionadas y unas condiciones laborales adecuadas al duro trabajo desarrollado por los y las profesionales de Menores».