Una problemática para los empleados públicos en cuanto a las diferencias retributivas «ocasionadas por la percepción o no, de dicho plus entre otras cuestiones, aún cuando las labores que realizaban los empleados sean idénticas entre sí»

Desde CSIF se congratulan de conseguir que la administración dé un paso adelante en intentar solucionar el problema que vienen sufriendo los empleados públicos en lo referente al cobro del complemento «manejo de terminal Informatico», comúnmente denominado plus pantalla. Una problemática para los empleados públicos en cuanto a las diferencias retributivas «ocasionadas por la percepción o no, de dicho plus entre otras cuestiones, aún cuando las labores que realizaban los empleados sean idénticas entre sí».

La organización sindcal recuerda que son «decenas y decenas» las sentencias ganadas por la central en los juzgados de la ciudad «donde se obliga a la administración a abonar no solo el citado plus sino, los atrasos de varios años e incluso, los intereses devengados y las costas de dichos juicios».

Por todo ello, desde CSIF solicitan la convocatoria de una Comisión Mixta buscando que administración y sindicatos puedan llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes y solventar de forma definitiva, la problemática que con dicho plus, llevan sufriendo el personal de la Ciudad Autonoma desde hace años.

«Agradecemos al Gobierno que acceda a nuestra petición y esperamos que tanto la administración como los sindicatos de clase estén a la altura de las expectativas por el bien de los empleados públicos de la administración local en la reunión convocada este miércoles«, remarcan.