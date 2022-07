Las reclamaciones efectuadas son por diferentes motivos. Se saltan las listas en los llamamientos realizados para contratos de verano; se están haciendo llamamientos para entrar a las 15 horas (turno de tarde pasadas las 12 de la mañana) incluso ya pasadas las 14 horas, no siendo esta situación algo puntual, incumpliendo de las normas de las bases de la Bolsa de Contratación. Además, es palpable la falta de información y transparencia por parte del departamento que realiza los llamamientos, así como el trato que dicho departamento proporciona

Solo en el día de ayer, nos llegaron dos personas participantes en bolsa disponibles para llamamiento. A una de ellas, se la saltaron, aludiendo que la dirección de residencia era Algeciras; a la otra, habiendo firmado un contrato que abarcaba desde el día 14 al 26 de julio y cumpliendo con los requisitos que exige la categoría para la que había sido contratada, al presentarse en el departamento que se le había asignado, no llegó a incorporarse a su puesto de trabajo, y por informe del jefe de servicio, la envían a casa y, ese mismo día, se le rescinde el contrato por no pasar el período de prueba, período que no ha llegado a tener al no haberse incorporado al servicio.

Desde ésta sección sindical, hemos trasladado a la Dirección del INGESA en Ceuta las quejas recibidas de los aspirantes que están teniendo estos problemas, y queremos dejar constancia que, en las temporadas como en la que nos encontramos, donde los llamamientos aumentan, deberían plantearse -si ese es el problema- reforzar el departamento de Bolsa de Contratación.

De igual manera, es importante realizar una pequeña matización sobre este tema: candidatos incluidos en bolsa que nunca han llegado a establecer una relación laboral con INGESA, todos tuvimos una primera vez, «nadie nace sabiendo, ni aprendido», todos tenemos el derecho fundamental al trabajo.