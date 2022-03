Desde CSIF denunciamos que el Gobierno Local ha anulado mediante Decreto los premios de jubilación anticipada existentes en el Acuerdo Regulador y el Convenio Colectivo desde hace al menos dos décadas. No contentos con eso, han ampliado dicha anulación a los empleados públicos jubilados en los últimos cuatro años los cuales, se verán obligados a devolver el importe cobrado en concepto de premio de jubilación anticipada.

Dicho Decreto el cual recibimos las centrales sindicales el 14 de febrero y se publicó en BOCCE el pasado 18 del mismo mes, pone como «excusa» para el paso dado por la Consejera Chandiramani, la intervención del Tribunal de Cuentas y su reiteración de dicha circunstancia en su informe anual, algo que como poco nos parece sospechoso y de dudosa veracidad ya que dicha referencia sólo ocupa un párrafo de 6 líneas en un informe que consta de casi 200 páginas y además de todo ello, hemos sido testigos en múltiples ocasiones como este gobierno incumple reiteradamente las recomendaciones del Tribunal de Cuentas argumentando que son solo eso, recomendaciones.

La falta absoluta de sensibilidad mostrados por el Gobierno atacando personalmente a tanto los empleados públicos que se han jubilado desde hace 4 años como los que se jubilarán de aquí en adelante, incumpliendo además, la normativa propia aprobada a tal efecto, muestran de nuevo la errónea política llevada a cabo en materia de personal por el Gobierno Vivas el cual, intenta usurpar los ahorros de nuestros jubilados y pensionistas para poder malgastarlo en asuntos superfluos como por ejemplo, seguir aumentando el desmesurado ejército de políticos y asesores de los que dispone hoy en día a cuenta del dinero de los ciudadanos.

Así mismo hay que tener muy en cuenta que, solo pueden acogerse a la jubilación anticipada las personas que tienen un mínimo de 63 años y que, debido a las cotizaciones en la seguridad social, no lo hacen a menos de tener una antigüedad de unos 35 años cotizados aproximadamente, ya que si no, la reducción de ingresos disminuye considerablemente y en muchas ocasiones no es asumible.

Desde el pasado mes de septiembre donde nos comunicaron en Mesa el inicio del estudio de dicho asunto, desde CSIF hemos solicitado una Mesa Negociadora específica para abordar dicho asunto y realizado propuestas válidas para así, solucionar la cuestión sin afectar a los jubilados actuales o futuros y este desconsiderado Gobierno ha optado por emitir directamente un Decreto lesionando gravemente los derechos de los afectados sin dignarse si quiera a realizar una Mesa Negociadora específica solicitada por CSIF mediante el Registro General. Algo totalmente reprobable e inaceptable.

Por todo ello desde CSIF, llegaremos hasta el final para defender a los empleados públicos, y por ello, hemos presentado un recurso con las alegaciones pertinentes con el objetivo de anular el Decreto emitido por el Gobierno para vehicular desde CSIF una solución que no conlleve la anulación de derechos de los trabajadores en las jubilaciones anticipadas ganados y obtenidos hace al menos 20 años.