El sindicato señala que «seguiremos presionado y exigiendo que se resuelva este problema que la Ciudad el cual se está arrastrando desde hace años causando graves desigualdades entre los trabajadores además de una constante perdida de dinero público que se destinan al pago de las costas»

Desde CSIF y tras haber participado en la Comisión Mixta convocada por el Gobierno para tratar uno de los asuntos «más conflictivos para los trabajadores de la ciudad como es el abono del plus de manejo de terminal«, elevado por CSIF a dicha comisión para así, dirimir la mejor forma de dar acceso a éste derecho a los trabajadores de de la Ciudad «y por fin, establecer un criterio justo para el conjunto de los empleados y evitar de una vez las desigualdades, nos lamenta comunicar que los empleados públicos han sido objeto de burla del gobierno local».

El sindicato denuncia que «la Ciudad ha dejado claro que no tenía intención alguna de solucionar nada y solo se ha ajustado a expresar su negativa» a tratar el asunto al entender que «no puede tratarse en Comisión Mixta debido a que dicho plus no está incluido en el Acuerdo Regulador y Convenio Colectivo vigente», algo que los magistrados han aclarado en múltiples sentencias en contra de la ciudad al referenciar continuamente que el citado artículo que engloba el plus manejo de terminal informático, sigue en vigor aunque el Acuerdo/Convenio actual no lo referencia, por lo que el argumento de la Ciudad es «inconcebible».

Además, en su intento por desarrollar una negociación constructiva, han incluso instado a que se proceda al arbitraje tal como indica el propio Acuerdo/Convenio, «negándose la administración a dicha solicitud sin valorar nada más»-

Ahora bien, al tratarse de un foro legalmente constituido y quedando constancia en acta de la reunión, desde CSIF han solicitado formalmente que se convocase la Mesa General de Negociación para tratar y resolver de una vez este asunto, solicitud que han apoyado el resto de las centrales sindicales por lo que, tal como establece el Reglamento de la Mesa General de Negociación en su artículo 17.4, cuando la totalidad de la representación sindical haga una solicitud para convocar a la Mesa General de Negociación, la Administración deberá convocarla en el plazo máximo de un mes.

Desde CSIF, no dan por cerrada la vía de desarrollar la Comisión Mixta para tratar de solventar la problemática del denominado Plus Pantalla, algo que «el Gobierno ha decidido no tratar hoy, aun así seguiremos presionado y exigiendo que se resuelva este problema que la Ciudad el cual se está arrastrando desde hace años causando graves desigualdades entre los trabajadores además de una constante perdida de dinero público que se destinan al pago de las costas».