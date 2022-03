El sindicato dice que el «Gobierno Local no para de incumplir las normas perdiendo absolutamente el respeto a la función pública y a los propios empleados públicos» y explica que con el Decreto emitido y publicado hoy se daría la circunstancia de que muchos de los funcionarios de sanidad dependerían organizativa y funcionalmente de «dos consejeros de forma simultánea, algo inaudito e inviable»

Desde CSIF han emitido un comunicado para denunciar que el Gobierno Local incumple «de forma reiterada y sin pudor alguno la normativa al emitir un Decreto donde cambia la adscripción de muchos empleados para ponerlos bajo el mando de dos consejeros de forma simultánea».

El sindicato apunta que el decreto extraordinario numero 15 de hoy 21 de marzo, vuelve a modificar la organización funcional de la Ciudad Autónoma «por enésima vez dando muestras claras de la absoluta incapacidad de organización del presidente Vivas el cual, va dando bandazos y cambiando competencias de una Consejería a otra, de un Consejero sin criterio ni planificación alguna provocando continuamente, una gran confusión en los servicios de la administración local».

La novedad del cambio al que se refieren es que, «provocan que muchos de los empleados públicos pertenecientes a la Consejería de Sanidad, tendrán al Consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos Yamal Dris, como consejero de algunas de las competencias que vienen desarrollando, algo que evidentemente no tiene sentido jurídico, legal ni organizativo alguno».

«Ya hace tiempo desde CSIF y mediante varías sentencias judiciales de demandas interpuestas por nuestra central sindical, obligó al Gobierno a no volver a realizar Decretos de adscripción provisional a los empleados de la administración ya que deben respetarse los procedimientos ordinarios establecidos como por ejemplo, la cobertura de vacantes, los concursos de traslados, etc., y no como pretendía continuamente el Gobierno hasta que lo paramos, cambiar mediante Decreto a quien le pareciera sin la motivación necesaria y suficiente», continúan desde el sindicato.

«Esta nueva vuelta de tuerca sin duda, será un nuevo varapalo, un incremento del hastío y del hartazgo de la forma de trabajar de este Gobierno que parece que olvida cada día que pasa, más y más fundamentos normativos de obligatorio cumplimento en las leyes vigentes ya que bajo ningún concepto, los empleados de la Consejería de Sanidad pueden trabajar bajo las órdenes de su consejero para unas competencias y bajo las órdenes de otro Consejero para otras».

«Desde CSIF de forma inmediata iniciaremos cuantos trámites y acciones sindicales y judiciales fueran necesarias para imposibilitar que el gobierno realice acciones sin sentido como esta, confundiendo y provocando que los empleados públicos de nuestra administración puedan verse envueltos en un grave problema de seguridad jurídica derivado de tener que obedecer a una organización que busca la confusión y dejar caer los problemas políticos sobre la cabeza de los empleados públicos».