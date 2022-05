CSIF ha realizado un escrito donde expone las ventajas del inicio de los procesos de funcionarización, dicen que ya se aprobó en el comité de empresa la inclusión en la Mesa Negociadora de la modificación de la disposición transitoria Tercera del Convenio Colectivo. «El acuerdo firmado incluía la funcionarización y hoy, más de 7 meses después no se ha hecho nada», denuncian

CSIF ha emitido un comunicado para insistir en la reivindicación que vienen realizando desde el 1 de junio de 2021 lal inicio de los procesos de funcionarización de todos los empleados laborales fijos de la Ciudad Autónoma de Ceuta todo ello, mediante registro (Expte.: 37737/2021 y 37729/2021) tanto a la Consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública como al director general de RRHH así como, públicamente mediante reivindicaciones y denuncias en prensa de forma reiterada.

«Procesos que, no solo ayudarían a poner orden en nuestra administración, sino que acabarían con la mayoría de los agravios retributivos y funcionales de los trabajadores de esta administración, y supondría un ahorro de hasta 800.000 euros para la Ciudad», destacan desde CSIF.

Con esta reivindicación ya consiguieron que el resto de los sindicatos que forman parte del Comité de Empresa (UGT y CCOO) firmaran junto a CSIF un acuerdo el pasado 22 de octubre de 2021 donde solicitamos la inclusión en la Mesa Negociadora de la modificación de la disposición transitoria Tercera del Convenio Colectivo con el objeto de que se vincule a la Administración para que se lleve a efecto este proceso de funcionarización de todo el personal.

«En este mismo acuerdo también se plasmó la equiparación en las retribuciones del personal laboral con respecto a los funcionarios y el reconocimiento de los servicios prestados en esta y otras administraciones. Todos estos objetivos referenciados en dicho acuerdo del pasado 22 de octubre e incumplidos a día de hoy 7 meses más tarde», señalan.

Mientras tanto, desde CSIF continúan informando a la administración de las ventajas y necesidad de realizar la funcionarización, identificando hasta un total de 39 categorías laborales susceptibles de ser funcionarizados; Administrativo, Animador Socio-Cultural, Aparejador, Arquitecto, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermeria, Auxiliar Puericultura (solo laboral), Auxiliar de Jardines, Camarero Limpiador, Cocinero de 1ª, Cocinero de 2ª, Conductor, Cuidador, Delineante, Educador, Empleado de Servicios Diversos, Encargado de Almacén, Graduado Social, Guarda de riego, Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Informático, Licenciado en Derecho, Licenciado en Psicología, Médico Matarife, Monitor Educativo, Mozo de Limpieza, Operario, Operario de Mercados, Ordenanza, Peón, Peón de Cementerio, Programador, Sepulturero, Técnico Superior, Técnico Sup en integración Social, Trabajador Social, Veterinario, Vigilante Cuidador.

Desde CSIF señalan que les han convocado a un nuevo Comité de Empresa para mañana martes 24 de mayo, «donde se pretende volver al punto de inicio en cuanto a la funcionarización cuando ya dicho asunto quedó zanjado, acordado y desde CSIF no hemos cesado en trabajar para alcanzar dicho acuerdo. No entendemos este posicionamiento del Comité de Empresa que provocará el atraso del inicio de los procesos de funcionarización, algo que desde CSIF no vamos a permitir ni del que vamos a ser cómplices».

Por todo ello, y en defensa de los empleados laborales fijos que hay que funcionarizar en la mayor brevedad posible, CSIF anuncia que no asistirá a Comité de Empresa «hasta en tanto las tres centrales sindicales no se unan y obliguen al Gobierno Local a llevar a cabo la funcionarización de los empleados laborales fijos de la Ciudad Autónoma de Ceuta así como, el resto de acuerdos adoptados en el acuerdo suscrito».