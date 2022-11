Son unos 15 empleados públicos los que se encuentran destinados en el mismo edificio que la Consejera de Asuntos Sociales ha indicado, según afirma el sindicato «no puede garantizar actualmente la seguridad de las empleados/as allí destinados y desde CSIF entendemos que, si no puede garantizarse la seguridad de dos empleadas tampoco puede garantizarse la seguridad de los otros 12, ya que si no, estaría cometiendo una grave negligencia por parte de la Consejera del Área»

Desde CSIF van a solicitar un informe sobre si en el centro del mayor y sus talleres los cuales, se ubican en la misma dependencia que se encuentra ubicada actualmente la Unidad de Trabajo Social del centro, tienen comprometida su seguridad y por tanto, «corre peligro la integridad física tanto de los empleados como, de las personas mayores que allí acuden a diario a realizar sus actividades».

Son unos 15 empleados públicos los que se encuentran destinados en el mismo edificio que la Consejera de Asuntos Sociales ha indicado, según afirma el sindicato «no puede garantizar actualmente la seguridad de las empleados/as allí destinados y desde CSIF entendemos que, si no puede garantizarse la seguridad de dos empleadas tampoco puede garantizarse la seguridad de los otros 12, ya que si no, estaría cometiendo una grave negligencia por parte de la Consejera del Área».

También hacen uso de las instalaciones al menos unas 500 personas mayores que acuden a diario a realizar sus talleres y por tanto, aseguran que también debería aclarar el gobierno si está «comprometida la seguridad o no del edificio de forma urgente ya que si así fuera, tampoco podría garantizarse la seguridad de estas personas».

«No tendría sentido ni lógica que si la seguridad de las empleadas de la Unidad de Trabajo social del centro está comprometida y no puede garantizarse, el resto de empleados de la misma dependencia y las 500 personas mayores que acuden a diario a realizar talleres puedan estar seguros y contarán con dicha seguridad que alega la consejera es inexistente».

Por todo ello desde CSIF manifiestan que van a solicitar un informe de seguridad de dicha dependencia y exigen al Gobierno Local que aclare de forma «inmediata y contundente» si dichas instalaciones son seguras y en caso contrario, que de forma inmediata y urgente se solucione dicho problema de seguridad que señalan «pone en peligro la integridad física de empleados y usuarios que acuden a a las instalaciones que comparten la UTS Centro y Centro del Mayor».