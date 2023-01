El sindicato mediante una serie de alegaciones pretende reconducir un texto “muy deficiente que vulnera el principio de reserva de ley al posponer aspectos esenciales a la regulación reglamentaria”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ( CSIF) ha presentado enmiendas a la práctica totalidad del anteproyecto de Ley de Función Pública que ha elaborado el Gobierno porque “recorta derechos a los empleados públicos, carece de dotación presupuestaria y no concreta el desarrollo normativo”.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública inició el pasado 20 de enero la negociación de este texto en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, en la que CSIF cuenta con la mayor representatividad de todas las organizaciones sindicales presentes, negociación que continuará mañana, día 26.

Y, en la que CSIF mediante una serie de alegaciones pretende reconducir un texto “muy deficiente que vulnera el principio de reserva de ley al posponer aspectos esenciales a la regulación reglamentaria”.

Estas son las principales alegaciones: el anteproyecto se ha elaborado “con prisas, sin la debida negociación con los sindicatos y sin respetar los acuerdos firmados en ámbitos como el teletrabajo o la promoción interna”. Además, el texto “no establece el marco en el que se deben desarrollar los reglamentos, vulnerando el principio de reserva de ley en temas tan importantes como los requisitos y condiciones de acceso a la Función Pública”.

Asimismo, “carece de previsión presupuestaria para su ejecución en temas como la carrera profesional horizontal”; reduce derechos con nuevas limitaciones a la movilidad. En relación a la evaluación del desempeño, “vulnera el principio de reserva de ley y provoca inseguridad jurídica, ya que carece de concreción y se enfoca en la penalización, coartada la participación de los representantes sindicales”.

En esta línea, señalan que no concreta el desarrollo del grupo profesional B. La regulación del personal directivo no queda concretada. CSIF reclama que sea fruto de la carrera profesional y “no por libre designación, ya que favorece la politización y el enchufismo. No concreta los incentivos para la permanencia en el servicio activo tras el cumplimiento de la edad de jubilación”.

Y, para finalizar CSIF también rechaza la remoción de los puestos de trabajo obtenidos por concurso.