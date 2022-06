Los tres estudiantes ceutíes con las mejores notas en selectividad de este año son de la misma clase del Colegio San Agustín. Jaime Pedrosa (13,88), Alberto Gaitán (13,82) y Emma Sempere (13,79) han conocido hoy los resultados de su esfuerzo y no pueden estar más felices

El Colegio San Agustín esta hoy de celebración, esta mañana se han conocido las notas de la Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad (PEvAU) y tres de sus alumnos han obtenido los mejores resultados de Ceuta. Jaime Pedrosa (13,88), Alberto Gaitán (13,82) y Emma Sempere (13,79) han visto los resultados de su trabajo y no pueden estar más contentos y mostrarse más ilusionados con su futuro.

Jaime Pedrosa ha recibido la noticia de su nota «con sorpresa» al haber obtenido el mejor resultado de toda la ciudad. Su familia se ha mostrado muy feliz y es un «orgullo ser el número uno«. Hoy va a celebrar su nota en la noche de San Juan, la semana que viene viajará a Estados Unidos donde pasará las vacaciones y tras el verano comenzará su vida universitaria estudiando Ingeniería Matématica e Inteligencia Artificial en la Universidad Pontificia Comillas (Madrid).

Jaime Pedrosa / Cedida

Alberto Gaitán va a estudiar un doble grado en Ingeniería y Tecnología Industriales y Administración y Gestión de Empresas en Madrid y cuenta que está «muy contento» ante la nota recibida, al igual que toda su familia, que se ha mostrado orgullosa. «Sé que el trabajo da sus frutos y he trabajado mucho para conseguirlo«, declara este estudiante, que ha sacado el 10 en todas las asignaturas menos dos, pero también con sobresaliente. «Este es el fruto del trabajo de todos los cursos y también de los profesores del centro», ha querido reconocer.

Alberto Gaitán / Cedida

Emma Sempere dice que «todavía no asimila tener la tercera nota más alta», aunque obviamente ha trabajado mucho y se defino como «muy autoexigente, no pensaba que iba a estar entre las tres mejores notas». Siempre ha tenido claro que quiere estudiar Psicología en Granada y ahora podrá cumplir su sueño. Con ganas e ilusionada en septiembre partirá a otra ciudad para formarse, aunque reconoce que «por una parte me da pena abandonar Ceuta, donde me he criado y está toda mi vida».

Emma Sempere / Cedida

El esfuerzo de estos estudiantes se acompaña del que hace su familia para apoyarles, sus profesores en el San Agustín y hasta los de clases particulares, como es el caso de Lucía Herrera en la academia Aula de Letras, que daba clases de refuerzo a dos de estos tres estudiantes del Bachillerato de la rama de Ciencias.

Estos jóvenes son un ejemplo para generaciones futuras, de trabajo y constancia, muestra de la importancia de la formación. Desde El Foro de Ceuta trasladamos la enhorabuena y les deseamos toda la suerte en su nueva aventura como universitarios.