La ministra de Sanidad ha destacado la aprobación, por parte del Consejo Interterritorial del SNS, del cribado poblacional del cáncer de cuello de útero; el impacto en la mejora de la capacidad diagnóstica y terapéutica de la renovación del parque tecnológico sanitario con los fondos europeos del Plan INVEAT o la implantación de la protonterapia en España, gracias al acuerdo con la Fundación Amancio Ortega.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que la equidad tanto en la prevención, como en el diagnóstico y en el tratamiento es uno de los objetivos principales de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud. Así lo ha destacado durante su intervención en el XI Foro contra el Cáncer, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) que, presidido por SM la Reina, Doña Letizia, se ha celebrado hoy en Madrid, bajo el lema ‘No todos somos iguales frente al cáncer’ con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

“Los esfuerzos del Sistema Nacional de Salud tienen que dirigirse a lograr la equidad no sólo en el acceso al diagnóstico y los tratamientos, sino también a la prevención. No todos somos iguales, pero sí tenemos que asegurar que todos tengamos acceso a un servicio asistencial de calidad e integral”, ha remarcado Darias.

En este sentido, la ministra de Sanidad ha detallado que, con el objetivo de asegurar la equidad en todos estos aspectos relacionados con el cáncer, la Estrategia en Cáncer del SNS aborda el acceso al diagnóstico precoz, un aspecto “fundamental” para mejorar el pronóstico de los pacientes. De ahí, ha proseguido que, en el seno del Consejo Interterritorial del SNS, se haya aprobado el cribado poblacional del cáncer de cuello de útero que, junto a los programas de cribado del cáncer de mama y colorrectal, “ha significado metas ambiciosas que nos permitan llegar a la población candidata y permitir mejorar los resultados, tanto de diagnóstico como de tratamiento”.

La ministra de Sanidad también ha subrayado el impulso que el Gobierno de España y las comunidades y ciudades autónomas están imprimiendo al diagnóstico y tratamiento del cáncer, con la renovación y ampliación del parque tecnológico del Sistema Nacional de Salud que se está llevando a cabo a través del Plan INVEAT y de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En total, casi 800 millones de inversión para cerca de 850 equipos que permitirán mejorar la detección de enfermedades en estadios tempranos en todas las comunidades autónomas, asegurando así el acceso equitativo a los mejores estándares en diagnóstico y tratamiento, entre otras, de enfermedades oncológicas.

A esta inversión se suma la instalación de 10 equipos de protonterapia, a través de la colaboración pública-privada con la Fundación Amancio Ortega, lo que convertirá a España en un referente europeo en este tipo de terapias con tratamientos menos invasivos y una alternativa para los pacientes que, hasta ahora, no podían acceder a otras terapias.

Asimismo, ha hecho referencia al Acuerdo sobre la Pandemia de la COVID-19 y la prevención y control del cáncer y al acuerdo del modelo organizativo de la oncología de precisión en el Sistema Nacional de Salud, con un grupo de Cartera Genómica, cuyo objetivo es garantizar un acceso más homogéneo a la cartera común de servicios en el área de genética.

Estrategia en Cáncer del SNS

La atención psicológica de los pacientes con cáncer, el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19 en la atención de los pacientes y el cáncer infantil, han centrado las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Sanidad en el desarrollo de la Estrategia en Cáncer del SNS. Precisamente, la actualización de este documento cumplirá el próximo 24 de febrero un año, tras una década sin actualizarse.

Tal y como ha destacado la ministra, la actualización de la Estrategia supone también un avance para hacer frente al desafío de la atención psicológica de pacientes y familiares, uno de los que “más silenciados ha estado”. En este sentido, ha explicado que la Estrategia ha marcado objetivos concretos en este ámbito con métodos breves y sencillos, para detectar precozmente el malestar emocional y proporcionar la atención psicológica necesaria.

En concreto, se ha solicitado un informe a la Red de agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias con el objetivo de validad métodos breves y sencillos para detectar precozmente el malestar emocional o distrés.

Asimismo, se está trabajando en informe de situación en el que han participado todas las comunidades y ciudades autónomas con el objetivo de conocer la situación basal de cómo se está desarrollando la atención psicológica en cáncer en el SNS y posteriormente diseñar unas recomendaciones de mejora. La finalidad es proporcionar atención psicológica a pacientes y familiares que lo precisen en cualquier momento de la enfermedad y contando con los recursos necesarios.

Por otro lado, y en cuanto al impacto de la pandemia provocada por la COVID-19 en la atención de los pacientes con cáncer, en el marco de la Estrategia en Cáncer, se elaboró y se consensuó el Acuerdo sobre la pandemia de la COVID-19 y la prevención y el control del cáncer, aprobado por el CISNS también el pasado 24 de febrero de 2021.

Entre las diferentes propuestas recogidas en el acuerdo se encuentran el impulso de políticas sanitarias que prioricen la continuación de los programas de cribado, la reorientación de los procesos asistenciales para reducir el tiempo desde la sospecha clínica hasta el primer tratamiento, y la evaluación del impacto de la pandemia en los pacientes con cáncer actualmente en desarrollo.

Igualmente, en cuanto a Cáncer Infantil, se está realizando la evaluación del Acuerdo sobre la organización asistencial del cáncer infantil y de la adolescencia por el CISNS teniendo en cuenta los indicadores elaborados y ya consensuados con las comunidades y ciudades autónomas.

Además, el Ministerio de Sanidad destinó en 2021 un total de 5 millones de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para llevar a cabo acciones relacionadas con campañas de prevención del cáncer en nuestro país.

Entre estas, el Gobierno de España transfirió a las comunidades autónomas 1,5 millones de euros para el desarrollo de la campaña anual de cribado poblacional de cáncer colorrectal y 2,5 millones de euros para la campaña de cáncer de cuello de útero, además de poner en marcha una campaña de comunicación para la difusión del Código Europeo contra el Cáncer.

Plan Europeo contra el Cáncer

La nueva actualización de la Estrategia en Cáncer del SNS está perfectamente alineada con el Plan Europeo contra el Cáncer. De hecho, España, a través del Ministerio de Sanidad participa activamente en los diferentes grupos de trabajo ad-hoc que se han creado a nivel de la Comisión para la implementación del mismo.

Así, dentro del Programa de Trabajo de 2021 del EU4Health se están desarrollando 4 Acciones Conjuntas relativas al cáncer en las que España está participando activamente.

La primera de ellas es ‘Preparatory activities on creation of National Comprehensive Cancer Centres and EU Networking’, donde la autoridad beneficiaria única es el Instituto Catalán de Oncología (ICO) y participa como afiliado el Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla de Cantabria y como colaborador la Fundación de Recerca Sant Joan de Déu.

La segunda de ellas es ‘Establishment of new EU Network of Expertise on Cancers and Cancer Conditions (Joint Action on Networks of Expertise JANE)’, en la que la autoridad beneficiaria única es el Instituto de Investigación en Servicios de Salud ‘Kronikgune’ de Bilbao y participan como afiliados el ICO, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, IDIVAL, el Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER (CIBER) del Instituto Carlos III, y la Fundación de Recerca Sant Joan de Déu.

La tercera de las acciones ‘Strengthening eHealth, integrating telemedicine and remote monitoring in health and care systems for cancer prevention and care’ tiene como autoridad beneficiaria única es el ICO y participan como afiliados la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía e IDIVAL. Por último, la acción ‘Action grants to support actions to improve access to human papillomavirus vaccination’ tiene al ICO como entidad benificiaria única.

Incidencia en 2022

Tal y como apunta la Sociedad Española de Oncología Médica en el informe “Las cifras del cáncer en España 2022”, sin incluir el posible efecto de la COVID-19, los nuevos casos de cáncer experimentarán en España un ligero incremento en 2022 con respecto al año anterior. Así se estima un total de 280.100 nuevos casos frente a los 276.239 del año 2021 según los cálculos realizados por la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

Unas cifras que, como ha advertido Darias, suponen un desafío ya que podrían seguir incrementándose en los próximos años hasta alcanzar los 341.000 casos en 2040.

Según este mismo informe, los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España en 2022 serán el cáncer colorrectal y los cánceres de mama, pulmón, próstata y vejiga urinaria.

Si bien la supervivencia del cáncer se ha duplicado en los últimos 40 años, el mismo documento advierte que, desde el nacimiento hasta los 80 años, los hombres tienen un riesgo de desarrollar cáncer de un 40,9% y las mujeres de un 27,6%. A los 85 años, estos valores son de un 48,6% y de un 32,2% en las mujeres.

Asimismo, se indica que, a pesar de la pandemia de la COVID-19, el cáncer ha sido responsable de más muertes en 2020 en España que las infecciones.

“Las cifras del cáncer en España 2022” explica que un tercio de las muertes por cáncer en Europa se deben a factores de riesgo evitables como el tabaco, las infecciones, el alcohol, el sedentarismo y una dieta inadecuada. En este punto, se advierte que la combinación del consumo de alcohol con el tabaco, multiplica por 30 el riesgo de desarrollar carcinomas orales, de orofaringe o de esófago. Asimismo, se detalla que la obesidad se relaciona con nueve tipos de cáncer, con una incidencia total de unos 450.000 casos de cáncer anuales.