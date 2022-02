“De nuevo vuelven a estar en el punto de mira los perros que sobreviven a duras penas en el Monte Hacho”, denuncian los de “somos tu voz”, la Plataforma creada para reivindicar por el bienestar de los animales de Ceuta.

Comentan que, “esta problemática es algo que viene sucediéndose desde hace ya más de 10 años en nuestra ciudad, produciéndose multitud de opiniones al respecto, pues vecinos y vecinas de la zona se quejan de la situación. Esta protesta no hace referencia, sin embargo, a la presencia de estos pobres desgraciados que no hacen más que sobrevivir a duras penas y sí a la situación de peligro que puede acarrear para quienes allí viven, debido a la falta de control sanitario, tanto en perros silvestres como en perros domésticos cuyos propietarios tienen de forma irregular (sin vacunar ni identificar) y que pueden dar lugar a casos como el de rabia detectado el pasado noviembre”.

Ante tal problemática, explica la entidad, “la actuación de la Administración deja mucho que desear, ya que se trata de una situación que viene repitiéndose desde hace ya más de 10 años y que no tiene una respuesta eficaz, eficiente, ni ética por parte de ésta. La manada de perros silvestres no son perros salvajes, ni peligrosos, al menos no para quienes los conocen y se encargan de su alimentación y cuidados. Se trata de animales que responden a sus instintos de supervivencia y que, si se sienten amenazados, defienden su territorio”.

“Esta manada de perros silvestres está localizada y ubicada en un lugar concreto del monte. Sus nombres son: Capitán, Mami, Bowie, Canelo, Teniente, Canela, Maggie y Trufa. Son alimentados a diario por una voluntaria y no suelen alejarse de su zona, salvo que se sientan en peligro, como les viene ocurriendo desde que se detectó el caso de rabia. Desde entonces han desaparecido misteriosamente 3 de ellos”, denuncian los de somos tu voz.

Asimismo, “es importante citar que esta manada no aparece en el monte por arte de magia, sino que son fruto del abandono y la falta de control de la población por parte de la Administración. Manada a la que se van sumando miembros fruto de abandonos, es decir, perros domésticos o perros de caza, como es el caso de un pastor alemán un cruce de border collie y dos podencos, recientemente avistados por personas voluntarias. Pero en ningún caso el número de canes que habitan en la zona llega a más de unos 20”.

“Cabe citar, prosigue la Plataforma, que esta cifra es menos elevada gracias a los numerosos rescates que se producen por parte de estas personas voluntarias de las nuevas camadas que van naciendo, frenando considerablemente a esta población descontrolada, pero no dan abasto y piden responsabilidades a la Administración”.

“Rogamos que se dé una respuesta eficaz y ética para controlar la sobrepoblación. Solicitamos recursos humanos y materiales para capturar, esterilizar, vacunar y devolver a su zona a todos estos animales. Y denunciamos los intentos por parte de la Administración de solucionar esta problemática haciendo uso de métodos nada eficaces y faltos de ética, que tan solo han acabado con la misteriosa desaparición de algunos miembros de la manada, mostrando una vez más su pésima gestión en materia de bienestar animal y salud pública.”