Ante la cantidad de mensajes y rumores que se están difundiendo por redes sociales, la Delegación del Gobierno asegura que no hay aún una fecha concreta para la apertura de la frontera terrestre Ceuta-Marruecos y ruega que solo atienda «a cauces oficiales y medios contrastados»

No son pocas las voces que se oyen en los últimos días apuntando a la apertura de la frontera del Tarajal esta misma semana. Hasta medios marroquíes han publicado las intenciones de Marruecos de que el paso de ‘Bab Sebta’ se abriera este mismo jueves. Sin embargo, no hay comunicaciones oficiales y la Delegación del Gobierno en Ceuta ha salido a desmentir los rumores: «No hay aún una fecha concreta para la apertura de la frontera terrestre Ceuta-Marruecos».

Desde el organismo público que representa al Gobierno de España en la ciudad autónoma, dirigido por Salvadora Mateos, aseguran que no hay fecha de apertura y señalan que «ante mensajes en redes sociales que aseguran la inminente reapertura de la frontera del Tarajal, la Delegación del Gobierno ruega a la ciudadanía que atienda sólo a cauces oficiales y medios contrastados».

Sin fecha pero cada vez más cerca. Tras la visita de Sánchez a Marruecos se marcaron una hoja de ruta en la que uno de los acuerdos era recuperar «la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías» de «manera ordenada», y esta misma semana ya se han retomado las conexiones marítimas desde Algeciras y Tarifa a Marruecos.

Desde el Gobierno aseveran que «la apertura se hará de forma gradual, teniendo en cuenta los condicionantes sanitarios y la fecha se decidirá en el marco de la relación bilateral«.