Una de las cuestiones que más preocupan a los y las trabajadoras transfronterizas una vez reabra la frontera entre Marruecos y España, es el posible olvido por parte de las autoridades a su situación. Sin embargo, desde la Delegación del Gobierno aseguran a El Foro de Ceuta que estamos ante un hito histórico en cuanto a que Marruecos considere a Ceuta parte de España y que esperan la puesta en marcha de la frontera suponga un grana avance en derechos para los y las trabajadoras

«Estamos ante un nuevo escenario» han asegurado fuentes de la institución gubernamental de la Plaza de los Reyes a este diario, que han querido lanzar un mensaje de calma al colectivo que se manifiesta cada lunes a sus puertas, y es que, en este nuevo panorama, desde Delegación del Gobierno se pretende «fomentar la figura del trabajador/a fronterizo«.

Para este fomento, miran a Gibraltar y a su modelo de trabajo fronterizo, «en el que ir diariamente a trabajar a otro país y volver sin ningún tipo de impedimentos, no pretendemos que esta figura desaparezca, no nos vamos a olvidar de este colectivo, si no que al contrario, pretendemos establecer un tránsito en doble sentido, como ocurre en Gibraltar tras el Brexit». Con motivo del Brexit la Unión Europea y el Reino Unido firmaron un tratado internacional denominado Acuerdo de Retirada a través del que se busca proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos, entre otros, el derecho de residencia, el derecho al trabajo y el reconocimiento de cualificaciones profesionales.

«Ojalá este acuerdo de trabajadores fronterizos sea recíproco y no sirva solo para que marroquíes puedan venir a Ceuta a trabajar, si no que gente que viva en Ceuta pueda trabajar en Marruecos, como por ejemplo personal técnico en el puerto de Tánger Med o en el polo industrial marroquí».

Los y las transfronterizas se manifiestan cada lunes

Por su parte, el colectivo de trabajadoras transfronterizas siguen concentrándose cada lunes para exigir soluciones a su situación legal en la ciudad autónoma, donde están atrapados desde hace más de dos años.

Celebran las noticias de la próxima apertura de la frontera, aunque todavía sin fecha, pero temen volver a verse en la misma situación: «Sabíamos desde el principio que en algún momento iba a volver a abrir la frontera, pero no estamos seguros porque puede pasar otra pandemia y que nos veamos igual. La tarjeta de transfronterizos más que beneficiarnos nos perjudica porque los que se han quedado sin trabajo no han podido cobrar ayudas, ni ERTE, y lo que reivindicamos son derechos laborales, que se estudie nuestra situación en la Ley de Extranjería», declaraba esta mañana Rachida Jaifri, como portavoz del colectivo.