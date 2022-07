Un ciudadano reclama la falta de accesibilidad para niños y niñas con algún tipo de diversidad funcional o discapacidad a las zonas de juego. Asegura que antes había dos columpios adaptados en el parque infantil de La Marina, pero que uno está roto y no lo han arreglado, y que el otro ha sido retirado para instalar el recinto ferial. Desde la Ciudad no han facilitado ninguna información sobre cuántos columpios adaptados debería de haber y cuántos hay actualmente

Sin igualdad para poder acceder a las mismas oportunidades no puede haber inclusión e integración real. Esto es lo que puede pensar cualquier padre o madre de un niño o niña con algún tipo de diversidad funcional o discapacidad cuando llega a un parque infantil y se encuentra que este no es accesible y que no cuenta, por ejemplo, con un columpio adaptado.

Esta es la denuncia de un ciudadano ceutí que se pregunta dónde están los columpios en los parques infantiles de Ceuta. Asimismo, reclama la falta de accesibilidad para niños y niñas con algún tipo de diversidad funcional o discapacidad en las zonas de juego. En este caso en particular, reclama que, anteriormente, el parque infantil de La Marina contaba con dos columpios adaptados pero que, ahora, uno está roto y no lo han arreglado, y el otro ha sido retirado para instalar el recinto ferial. «Hay muchos niños y niñas con algún tipo de diversidad funcional o discapacidad que no pueden disfrutar de ningún columpio, en ningún sitio«, reivindica este ceutí.

Para indagar sobre esta denuncia hemos preguntado a la Ciudad Autónoma de Ceuta cuántos columpios adaptados deberían de haber en los parques infantiles de Ceuta y que cuántos hay en estos momentos. Sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna por el momento. Bien es cierto que el Pleno de la Asamblea adoptó acuerdo en marzo de 2003 con el que se aprobaba definitivamente una Ordenanza Municipal para la Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas del Transporte y de la Comunicación. Asimismo, nuestra ciudad cuenta con la Oficina Técnica de Accesibilidad de Ceuta (OTACE) desde 2019, que consiste en un departamento, dependiente de la Consejería de Fomento, compuesto por profesionales de la Accesibilidad Universal y el Diseño para Todos para atender quejas, reclamaciones y propuestas en este ámbito. Anteriormente, en 2018, el exconsejero de Fomento, Néstor García, anunció la puesta en marcha del Plan General de Accesibilidad, que ponía en evidencia el compromiso del Gobierno de la Ciudad con las personas con diversidad funcional y discapacidad.

En agosto de 2021, el Grupo Parlamentario Socialista llevó al Pleno de la Asamblea una propuesta para que los parques infantiles fueran más inclusivos y accesibles, en los que pedía garantizar que los elementos de juego disponibles pudieran ser usados por menores con discapacidad, y solicitaban más sujeciones corporales, elementos adecuados para menores de distinto tamaño; elementos para niños y niñas en silla de ruedas, escaleras y rampas adaptadas, etc.

A esta denuncia ciudadana se le suma otra reclamación, la de que las playas de la ciudad sean más accesibles aludiendo a que «la rampa de acceso deja mucho que desear». Precisamente, en el Pleno de la Asamblea del pasado 29 de junio, la diputada no adscrita, Mari Carmen Vázquez, trasladó una propuesta para instalar parques infantiles en las playas, a lo que el consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Yamal Dris, que daba el visto bueno a la petición, informaba que su Consejería está trabajando para hacer todos los parques de la ciudad “más inclusivos”.