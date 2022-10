Esta vez volvemos a hablar de las playas, puesto que ha sido en reiteradas ocasiones que desde el Movimiento mostramos interés por el estado de nuestras costas. En abril de 2021, precisamente, llevamos a sesión plenaria una actuación integral de todas las playas sin distinción, propuesta que salió adelante por mayoría.

Llegó junio de 2022 y evidentemente, este desgobierno se refugió en el temporal para justificar que nada se había hecho, motivo por el que volvimos a interpelar por el estado de las playas, ya que, nos sentíamos en la obligación de dar a conocer a la ciudadanía qué previsiones de actuación tenía el Ejecutivo antes de que se produjese el temporal, dado que, éste se produjo en abril, pero los responsables ya tenían que tener previsto actuaciones para el disfrute de la temporada de baño.

Pues no, en el mes de junio, aún estaba todo manga por hombro y con bañistas en la playa, se trituraban piedras de día y de noche para cubrir el litoral.

En la infinidad de contradicciones que tuvo este Ejecutivo, ya que, a veces, ellos no tenían nada que ver, y que la competencia era de costas perteneciente a Delegación, otras que no decidían de dónde se traía la arena y lo más vergonzoso fue que el responsable de área dijese que había que conformarse con lo que había porque nuestras playas no eran las de Cancún, pese a haber costado a los ceutíes el adecentamiento de una playa nada más que la cantidad de 2.200.000 €, más el suplemento de haber provocado problemas de piel en muchos bañistas.

Este Desgobierno cree que los ceutíes sufren amnesia y ya olvidaron que no pudieron disfrutar de sus playas en óptimas condiciones como merecían y por lo que ahora se denomina “error” cuando el concepto real fue cargarse el litoral y sentenciar dañinamente el periodo estival que esperaban y anhelaban los ceutíes, ahora se respalda e intenta eximir meramente ese “error” con “habrá que regenerar la arena de Ribera y Chorrillo”, frase simple con la que despachan un asunto que precisa para ello de “tan solo” 2 millones de Euros.

Desde el Movimiento exigimos al Ejecutivo del Sr. Vivas que se depuren responsabilidades y no tenga la desfachatez de ampararse en subsanar el error, ya que, lo que se cometió en este verano con una de las riquezas con las que contamos los ceutíes, no puede despacharse simplemente hablando de errores que terminan teniendo un elevado coste y perjudicándonos siempre a los ceutíes por no estar a la altura de la toma de decisiones y previsión de actuación de esta nuestra pequeña, dulce y marinera.