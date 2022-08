La vicepresidenta de la Ciudad Autónoma reconoce que no tuvo acceso a ningún informe individualizado ni a los expedientes de los menores que fueron devueltos a Marruecos el año pasado, pero que la vulnerabilidad o no de los niños la detectaba a simple vista. Deu ignoró a Antonia Palomo, jefa del Área de Menores, que le advirtió de que había que aplicar la Ley de Extranjería y no el acuerdo del 2007 para devolver a los 55 niños