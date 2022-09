Un día de Ceuta, que para el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC), debe ir en sintonía y concordancia con la voluntad de nuestro pueblo y con lo que representa, para lo cual podría elegirse otra fecha como la relacionada con la fecha en la que los ceutíes eligieron que Ceuta perteneciera al Reino de España con la firma del Tratado de Paz de Lisboa

Llega otro 2 de septiembre, y con él la fecha en la que el Partido Popular, por imposición ha implantado ad hoc una fecha en la que se pretende celebrar un día de Ceuta que para nada representa la multiculturalidad de nuestra tierra y que refleja en consecuencia, la nula voluntad y la enorme incapacidad del ejecutivo del Sr. Vivas para llegar a consensuar una fecha que represente la realidad de Ceuta.

Un día de Ceuta, que para el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC), debe ir en sintonía y concordancia con la voluntad de nuestro pueblo y con lo que representa, para lo cual podría elegirse otra fecha como la relacionada con la fecha en la que los ceutíes eligieron que Ceuta perteneciera al Reino de España con la firma del Tratado de Paz de Lisboa, el 13 de febrero de 1668 o la fecha en que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado nuestro Estatuto de Autonomía, 13 de marzo de 1995 pasando por otras que iban a ser tratadas en una (nunca celebrada) comisión con expertos de la ciudad.

Consideramos que la fecha, debe aglutinar un sentimiento común de todos los ceutíes, sentimiento compartido, profundo y fuerte que refuerce los nexos de unión entre los ceutíes y a poco que se palpe la realidad de la ciudad, observamos que esa fecha no es el 2 de septiembre, que no genera lo pretendido.

Para el MDyC, la lealtad institucional para con Ceuta y con los ceutíes está por encima de todo, como siempre hemos venido demostrando por lo que seguiremos solicitando que se estudien otras opciones y, aún siendo conocedores que algunos preferirían no vernos presentes en los actos institucionales con motivo del “Día de Ceuta”, continuaremos junto a nuestra gente, especialmente quienes van a ser reconocidos en un día tan importante y a los que reiteramos nuestra felicitación.

Un día en el que desde nuestra firme convicción de que una ciudad mejor es posible, hay que volver a demandar más y mejor atención por parte del Gobierno de España ya que en nuestra ciudad las deficiencias en las competencias que se gestionan directamente desde Madrid, cada vez son más patentes: la falta de profesionales del ámbito sanitario en diferentes especialidades, las grandes necesidades de la comunidad educativa o la falta de construcción de viviendas no son más que una muestra de ello.

Ceuta lleva demasiado tiempo en un plano invisible independientemente de quien haya estado al frente del Gobierno de España y los problemas cotidianos que tenemos los ceutíes continúan perpetuándose para desgracia de nuestra gente, hastiada de eternas promesas incumplidas.

Desde el Movimiento, orgullosos de ser localistas, a diferencia de quienes se doblegan a los intereses partidistas de sus siglas a nivel nacional, queremos reivindicar en un día como hoy, la fidelidad y el amor a nuestra tierra a través de las reivindicaciones para lograr mejoras que trasciendan la palabrería o la autocomplacencia que viene marcando las líneas políticas de unos u otros, que ni hacen ni dejan hacer.

Confiamos plenamente en el potencial y el desarrollo de nuestro pueblo, un pueblo próspero que se ha venido levantando golpe a golpe y resistiendo cualquier adversidad como las sufridas a consecuencia de la pandemia o de la entrada masiva del pasado mes de mayo de 2021.

Confiamos y reivindicamos una tierra en la que nuestra gente joven no tenga que hacer las maletas para irse indefinidamente porque aquí no se les dan oportunidades laborales por falta de voluntad política de unos y otros que se mueven bien entre redes clientelares y no quieren que las cosas cambien.

Confiamos plenamente en que el cambio a mejor es posible y continuaremos trabajando para que así sea.