Día de luto en Ceuta, por otro asesinato a sangre fría de un chaval de 15 años aproximadamente.

Ramadán Mubarak, mes sagrado musulmán de paz, armonía, convivencia, compartir, reflexionar, corregir, modificar nuestras conductas y acciones, hacer las paces por enfado o cualquier problema, listigfar u taqwa, hoy Ceuta amanece decaída con la incertidumbre del porqué o el qué está pasando en Ceuta con nuestros jóvenes. Por cualquier cosa, por lo más grave que sea, el sacar un arma y disparar a la cabeza de un joven de la edad que sea, esta vez de 15 aproximadamente, con tanta autoridad y control, seguridad que supuestamente tenemos asentada en Ceuta y no digo que no hagan su trabajo, pero en teoría, en general, no atinan en cómo educar, asistir, dar seguridad y confianza a la ciudadanía. ¿A qué se debe? Que dios nos coja confesados, a lah y smahna u gfirna dunubana uy tub 3lina inshaalah, que Dios colme de paciencia sbar a su familia y la de los demás con trágicos sucesos anteriores, basta ya.