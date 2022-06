Un año más la fundación EDUCO se acuerda de los menores más desfavorecidos de Ceuta a través de esta beca comedor a la asociación Digmun. Hay dos modalidades, una para menores vulnerables residentes en la ciudad y otra para menores que han huido de la guerra de Ucrania

EDUCO, durante muchos años, ha subvencionado proyectos a Digmun para atender a todos los menores, que aunque vivían en Ceuta y no tenían derecho a una educación reglada por no estar empadronados. «Ningún organismo oficial de la Ciudad se hizo cargo de esta problemática en más de quince años», denuncian desde la asociación, que destacan que «por suerte», esta situación ya no existe y Digmun no realiza estos talleres porque todos estos menores ya han sido escolarizados.

«Esto no significa que no haya otras necesidades que cubrir y por este motivo, Digmun solicitó a EDUCO una subvención, a través de una convocatoria, para paliar otro tipo de carencias», apuntan. EDUCO, desde el 2014, convoca las becas comedor de verano para aquellas niñas, niños y adolescentes hasta 18 años, que participen en campamentos urbanos, escuelas de verano o colonias.

Este año, como toda la sociedad, la fundación «está profundamente preocupada por la situación en Ucrania y lo que está provocando en la infancia». Por ello, están trabajando junto con las entidades que forman el comité de emergencia español (https://www.comiteemergencia.org/) en dar respuesta a la crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania. Además de trabajar con refugiados ucranianos en la zona de Polonia y Moldavia, han convocado una beca comedor para los menores ucranianos que se encuentran en el territorio español.

«No se trata de una atención especial a los refugiados ucranianos, ya que es una situación excepcional, como pasó durante el confinamiento (Digmun también se benefició de esta beca) ya que son unas donaciones económicas específicas para este colectivo», explican. Son dos modalidades, una para menores vulnerables residentes en la ciudad y otra para menores que han huido de la guerra de Ucrania.

Para solicitar esta subvención ha sido necesario realizar obligatoriamente dos cursos, uno sobre el “Enfoque de Derechos de la Niñez” y otro sobre la LOPIVI (Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia).

Además de hacer estos cursos, la beca comedor exige un programa de actividades en escuelas de verano. Estas actividades serán no sólo lúdicas y deportivas, sino también educativas y formativas. Comenzarán el día 4 de julio y finalizarán el 31 de agosto.

Durante estos dos meses los menores se podrán beneficiar de un menú saludable todos los días y de unas actividades que les ayudarán a relacionarse, aprender el idioma y a compartir espacios y vida. Digmun agradece nuevamente el acercamiento y la sensibilidad de la fundación Educo hacia los problemas de la infancia en nuestra ciudad.

