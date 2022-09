El coordinador de trasplantes de Ceuta, Enrique Laza, ha respondido una serie de preguntas sobre la donación de órganos y trasplantes en el Día Europeo del Donante de Médula Ósea

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en el Día Europeo del Donante de Médula Ósea, quiere seguir recordando la importancia de donar, ya que puede salvar vidas a aquellas personas que sufren enfermedades potencialmente mortales.

El coordinador de trasplantes de Ceuta, Enrique Laza, ha respondido una serie de preguntas sobre la donación de órganos y trasplantes en el Día Europeo del Donante de Médula Ósea.

¿Por qué es importante la donación de Médula Ósea?

Es muy importante que exista muchos donantes posibles de médula ósea porque la compatibilidad entre unos y otros es dificil.

Hay que diferenciar entre emparentado y no emparentado, el emparentado es aquel que está dentro de la misma familia, pero tiene que ser un parentesco de primer grado: hijos o hermanos.

Esta es la mayor probabilidad de que la compatibilidad sea mayor por la sencilla razón de que la carga genética, en el caso de los hermanos, vienen del mismo origen, padre y madre. En el caso de los hijos vienen la mitad del padre o la madre en cualquiera de los dos casos.

El hecho de que sea un donante emparentado no garantiza la compatibilidad, hay una proporción de casos que esto no ocurre, entonces se debe recurrir al donante no emparentado y esto lo tenemos en los bancos de médula ósea.

¿Quién puede ser donante?

Cualquier persona sana puede ser donante de médula ósea. A partir de los 18 y en líneas generales hasta los 60. Desde el 2018, en líneas generales, solo se incluye en el registro de nuevos donantes aquellos que tienen entre 18 y 40 años, esto se debe porque existe el objetivo la intención de rejuvenecer y optimizar la composición de los registros de donantes, ya que cuando el donante tiene menos de 40 años los resultados son mejores que cuando el donante tiene mayor edad. A grandes rasgos el donante no debe poseer antecedentes de enfermedades cardíacas hepáticas autoinmunes infectocontagiosas o neoplásicas por cáncer.

Pasos a seguir para hacerse donante de médula ósea

Con los criterios que se han se han dicho anteriormente, lo único que tienen que hacer es escribir un correo electrónico a la dirección: elaza@ingesa.sanidad.gob.es. En esta dirección se tiene que escribir un correo en el que se diga tus datos de contacto, también tu edad y afirmando que quieres ser donante.

En ese momento nos pondremos en contacto contigo en el tiempo y la mayor brevedad que podamos y que nos permita la las actividades laborales, y a partir de ese momento será una entrevista, se explicarán los pormenores de la situación, cómo y qué es lo que se hace, resolver las dudas que puedan surgir y por último se firman los consentimientos y se obtiene una muestra de sangre para ver qué tipo de compatibilidad del sistema HLA tiene, si pudiera ser en un momento compatible.

De momento es simplemente notificar que se quiere hacer y a partir de ahí una entrevista personalizada.

¿Direcciones y teléfonos de interés?

1.- Organización Nacional de Trasplantes, Teléfono: 902 300 224, Fax: 902 300 226. Correo electrónico :ont@msssi.es Web: www.ont.es.

2.- Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía, Teléfono: 901400043. Correo electrónico: ctrasplantes.sc.sspa@juntadeandalucia.es.

Web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud