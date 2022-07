La jornada de donación de sangre del martes estuvo protagonizada por dos amigas que acudieron hasta el ayuntamiento como si este fuera otro plan más del verano. Algo que llamó la atención a la supervisora del CTTC de Cádiz, María Gloria Rivero, quien agradeció no solo la solidaridad de las chicas que lo hacían por primera vez, sino también la actitud que mostraron en todo momento. Asimismo, Rivero recuerda que hoy entre las 9:30 y las 13:30 horas hay otra oportunidad para donar sangre

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha organizado dos sesiones para donar sangre esta semana en nuestra ciudad. El martes tuvo lugar la primera en horario de tarde entre las 17:00 y las 21:30 horas en la antesala del Salón de Actos del ayuntamiento, y hoy el miércoles, en horario de mañana de 9:30 a 13:30 horas.

En la tarde de ayer, el número de donaciones no fue el esperado, ya que a última hora de la tarde tan solo habían donado alrededor de 70 personas. Sin embargo, consideran que esta respuesta puede estar motivada por la época estival. No obstante, la supervisora del CTTC de Cádiz, María Gloria Rivero, destacó la presencia de varias personas jóvenes que acudían a donar por primera vez. Dos de ellas fueron de casualidad hasta el ayuntamiento para acompañar a unas amigas, sin embargo, las que pretendían hacerlo no pudieron y lo hicieron ellas.

Lo más llamativo para Rivero fue la actitud que mostraron las chicas durante el proceso, y es que durante la extracción de los 460 mililitros de sangre no pararon de reír ni un solo instante. «Esto es lo más bonito de donar sangre, hacerlo con solidaridad y con alegría, porque donar sangre es eso», manifestaba la supervisora del CTTC de Cádiz, que les repetía una y otra vez que con ese gesto estaban ayudando a tres personas, ya que las bolsas se distribuyen en hematíes, plaquetas y plasma. «Míralas, si están hasta sincronizadas», comentaba otro enfermero que había visto en la máquina la misma cantidad de sangre en la bolsa. María Gloria Rivero anima a los y las ceutíes a que acudan en la jornada matutina de este miércoles a donar sangre y agradece la respuesta de nuestra ciudad cada vez que hay una colecta.

Para que estas jóvenes, y toda persona que pase por allí, pueda donar -o no-, hay un gran equipo detrás que comprueba si una persona es apta o no para donar en esos momentos, con preguntas y pruebas acerca de si está tomando algún tratamiento, tiene alguna enfermedad que no le permita donar, si tiene el peso mínimo adecuado o la edad necesaria e, incluso, si se ha hecho un tatuaje en los últimos cuatro meses.

Los centros de transfusión, tejidos y células de Andalucía ponen en marcha la campaña de verano de donación de sangre. Para conocer los horarios y fechas de las colectas de sangre planificadas en la provincia de Cádiz, entre las que se incluyen las de Ceuta, entren en el siguiente enlace.

Requisitos

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no ir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.