Grecia denuncia el traslado de 92 personas migrantes desnudas desde Turquía a su frontera. Médicos Sin Fronteras localiza 3 personas migrantes esposadas y 4 heridas en la isla griega de Lesbos. Un informe comunitario concluye que Frontex,la agencia europea encargada del control de fronteras, ha permitido devoluciones en caliente en el mar que han puesto en riesgo la vida de personas migrantes.

Todo esto ha ocurrido en los últimos 10 días. Humillaciones, violencia y más muertes que no recogen en estas tres noticias. Esta pasando en la frontera de Europa, cada día, y no podemos seguir mirando hacia otro lado. ¿Dónde está la Europa defensora de los derechos humanos?



Es inhumano, es indignante y es inaceptable lo que ocurre en nuestras fronteras. Y no lo vamos a permitir. Basta ya de deshumanizar a seres humanos que lo único que quieren es poner a salvo sus vidas. Basta ya de externalizar las fronteras y delegar la protección de derechos humanos a países que no los respetan, como Marruecos o Turquía.



En CEAR no vamos a rendirnos y seguiremos luchando por un política migratoria centrada en las personas, en los derechos humanos y en proteger la vida de las personas migrantes facilitando el acceso a vías legales y seguras. Es hora de recuperar nuestra humanidad.