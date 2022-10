Desde CCOO desean «que, si la mercantil Hércules no quiere seguir con el servicio de limpieza del ICD, la gerencia del mencionado instituto, active los mecanismos para sacar a licitación un nuevo contrato»

Los trabajadores de empresa Hércules decidieron este viernes ir a la huelga durante el fin de semana, tras un amplio debate entre la plantilla de los diferentes centros de trabajo para tomar una decisión de secundar la huelga o de otorgar un margen de tiempo a la empresa para que proceda a abonar las nóminas, según informan desde CCOO.

«En unos centros de trabajo no están conforme con los servicios mínimos, y consideran que la huelga no va a servir de nada, porque el servicio no se verá afectado. Otros centros prefieren creer que la empresa procederá a abonar las nóminas a lo largo de la semana que viene. Y un tercer grupo, no la secunda por la sencilla razón de que estar en huelga supone un descuento proporcional del salario, y precisamente sus economías no gozan de su mejor momento, por razones obvias», señalan desde el sindicato.

Sin embargo, los trabajadores de la limpieza del Instituto Ceutí de Deportes, han decidido casi en su totalidad, hacer uso del derecho fundamental de huelga, tal y como estaba marcada en la convocatoria. Y a lo largo de estás 72 horas estarán realizando tan solo los servicios mínimos a los que les obliga la legislación.

Desde Comisiones Obreras apuntan que «es importante destacar que la plantilla destinada en las dependencias del ICD ya sufrió una situación de impago durante cinco meses con la empresa anterior, razón por la cual, el organismo autonómico, se vio obligado a otorgar provisionalmente el servicio a Tragsa, mientras se procedía a tramitar la nueva licitación, donde Hércules resultó la empresa adjudicataria».

La plantilla del servicio de limpieza del Instituto Ceutí de Deportes, está «cansada de sufrir este tipo de situaciones, y esa es la razón principal, para que a pesar de que algunos de ellos en el día de hoy están empezando a percibir sus salarios, no consideren los objetivos de huelga cumplido hasta que no se cumpla con todos los compañeros y compañeras destinados en el centro de trabajo».

En la semana próxima, CCOO va a solicitar reunión con la gerencia del Instituto Ceutí de Deportes, pues en estos días hemos tenido constancia de que la empresa envió escrito el pasado 9 de agosto, para llegar a un acuerdo de resolver el contrato de mutuo acuerdo, y según nos informan responsables de la empresa, el Organismo autonómico se negó.

Desde CCOO desean «que, si la mercantil Hércules no quiere seguir con el servicio de limpieza del ICD, la gerencia del mencionado instituto, active los mecanismos para sacar a licitación un nuevo contrato, y definitivamente el servicio le sea adjudicado a una empresa que cumpla con sus obligaciones frente a sus trabajadores en tiempo, tal y como se desprende del Convenio Colectivo de aplicación».